Aug 17 (Infostrada Sports) - Summaries from the English premier league matches on Sunday Sunday, August 17 Newcastle United 0 Manchester City 2 David Silva 38, Sergio Aguero 90+2 Halftime: 0-1; Attendance: 50,816 - - - Liverpool 2 Raheem Sterling 23, Daniel Sturridge 79 Southampton 1 Nathaniel Clyne 56 Halftime: 1-0; Attendance: 44,736 - - - Saturday, August 16 Arsenal 2 Laurent Koscielny 45+1, Aaron Ramsey 90+1 Crystal Palace 1 Brede Hangeland 35 Red Card: Jason Puncheon 89 Halftime: 1-1; Attendance: 59,962 - - - Leicester City 2 Leonardo Ulloa 22, Chris Wood 86 Everton 2 Aiden McGeady 21, Steven Naismith 45 Halftime: 1-2; Attendance: 31,603 - - - Queens Park Rangers 0 Missed penalty: Charlie Austin 85 Hull City 1 James Chester 52 Halftime: 0-0; Attendance: 17,603 - - - Stoke City 0 Aston Villa 1 Andreas Weimann 50 Halftime: 0-0; Attendance: 27,478 - - - West Bromwich Albion 2 Saido Berahino 42pen,74 Sunderland 2 Lee Cattermole 5, Sebastian Larsson 85 Halftime: 1-1; Attendance: 25,468 - - - West Ham United 0 Red Card: James Collins 63 Missed penalty: Mark Noble 30 Tottenham Hotspur 1 Eric Dier 90+3 Red Card: Kyle Naughton 29 Halftime: 0-0; Attendance: 34,977 - - - Manchester United 1 Wayne Rooney 53 Swansea City 2 Ki Sung-Yueng 28, Gylfi Sigurdsson 72 Halftime: 0-1; Attendance: 75,339 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, August 18 Burnley v Chelsea (1900)