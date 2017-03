Feb 11 (Infostrada Sports) - Summaries from the English premier league matches on Tuesday West Bromwich Albion 1 Victor Anichebe 87 Chelsea 1 Branislav Ivanovic 45+3 Halftime: 0-1; Attendance: 24,327 - - - West Ham United 2 James Collins 84, Mohamed Diame 90+4 Norwich City 0 Halftime: 0-0; Attendance: 34,000 - - - Cardiff City 0 Aston Villa 0 Halftime: 0-0; Attendance: 27,597 - - - Hull City 0 Southampton 1 Jose Fonte 69 Halftime: 0-0; Attendance: 24,000 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, February 12 Arsenal v Manchester United (1945) Everton v Crystal Palace (1945) Manchester City v Sunderland (1945) Newcastle United v Tottenham Hotspur (1945) Stoke City v Swansea City (1945) Fulham v Liverpool (2000)