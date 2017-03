Aug 15 List of major Premier League transfers ahead of the 2013-14 season which starts on Saturday (estimated cost in millions of dollars). Arsenal IN Yaya Sanogo (Auxerre) - undisclosed OUT Gervinho (Roma) $12.40 million, Andre Santos (Flamengo) undisclosed, Sebastien Squillaci (Bastia) free, Andrey Arshavin (Zenit St Petersburg) free, Denilson (Sao Paolo) free, Marouane Chamakh (Crystal Palace) undisclosed, Vito Mannone (Sunderland) undisclosed Aston Villa IN Nicklas Helenius (Aalborg) undisclosed, Leandro Bacuna (FC Groningen) undisclosed, Aleksander Tonev (Lech Poznan) ndisclosed, Jores Okore (Nordsjaelland) undisclosed, Antonio Luna (Sevilla) undisclosed OUT Richard Dunne (Queens Park Rangers) free, Brett Holman (Al Nasr) free, Stiliyan Petrov - retired Cardiff City IN Steven Caulker (Tottenham Hotspur) $12 million, Andreas Cornelius (Copenhagen) $11.5 million, Gary Medel (Sevilla) $17 million OUT Chelsea IN Andre Schurrle (Bayer Leverkusen) $28 million, Mark Schwarzer (Fulham) free, Marco van Ginkel (Vitesse Arnhem) - undisclosed OUT Florent Malouda (Tranzonspor) free, Oriel Romeu (Valencia) loan, Jeffrey Bruma (PSV) undisclosed, Marko Marin (Sevilla) loan Crystal Palace IN Kevin Phillips (Blackpool) free, Dwight Gayle (Peterborough United) undisclosed, Jose Campana (Sevilla) $2.6 million, Marouane Chamakh (Arsenal) undisclosed, Stephen Dobbie (Brighton) undisclosed OUT Wilfried Zaha (Manchester United) $23 million Everton IN Gerard Deulofeu (Barcelona) loan, Antolin Alcaraz (Wigan) free, Joel Robles (Athletico Madrid) undisclosed, Arouna Kone (Wigan) $9 million OUT Phil Neville - retired, Thomas Hitzlsperger - released Fulham IN Adel Taarabt (Queens Park Rangers) loan, Maarten Stekelenburg (Roma) undisclosed, Derek Boateng (Dnipro) free, Sascha Riether (Cologne) undisclosed OUT Mark Schwarzer (Chelsea) free, Simon Davies released Hull City IN Yannock Sagbo (Evian) undisclosed, Danny Graham (Sunderland) loan, Steve Harper (Newcastle United) free, Ahmed Elmohamady (Sunderland) $3 million, Curtis Davies (Birmingham) undisclosed, Maynor Figueroa (Wigan) free, Tom Huddlestone (Tottenham Hotspur) $8.2 OUT Liverpool IN Kolo Toure (Manchester City) free, Simon Mignolet (Sunderland) $14 million, Iago Aspas (Celta Vigo) undisclosed, Luis Alberto (Sevilla) undisclosed OUT Pepe Reina (Napoli) loan, Jonjo Shelvey (Swansea) $7.5 million, Andy Carroll (West Ham United) $23 million, Jamie Carragher retired, Stewart Downing (West Ham United) undisclosed Manchester City IN Stevan Jovetic (Fiorentina) $34 million, Alvaro Negredo (Sevilla) $31 million, Jesus Navas (Sevilla) $23 million, Fernandinho (Shakhtar Donetsk) $46 million OUT Maicon (Roma) undisclosed, Roque Santa Cruz (Malaga) free, Kolo Toure (Liverpool) free, Carlos Tevez (Juventus) $18.5 million, Wayne Bridge (Reading) free Manchester United IN Guillermo Varela (Atletico Penarol) undisclosed, Wilfried Zaha (Crystal Palace) $23 million OUT Paul Scholes - retired Newcastle United IN Loic Remy (Queens Park Rangers) loan, Olivier Kemen (Metz) undisclosed OUT Steve Harper (Hull City) free, Danny Simpson (Queens Park Rangers) free Norwich City IN Ricky van Wolfswinkel (Sporting) $12.25 million, Gary Hooper (Celtic) undisclosed, Leroy Fer (Twente Enschede) undisclosed, Martin Olsson (Blackburn Rovers) undisclosed OUT Grant Holt (Wigan) $3 million Southampton IN Victor Wanyama (Celtic) $19 million, Dejan Lovren (Southampton)$10.5 million OUT Stoke City IN Juan Agudelo (New England Revolution) free, Marc Muniesa (Barcelona) free OUT Michael Owen retired, Jermaine Pennant released Sunderland IN Emanuele Giaccherini (Juventus) $10 million, Jozy Altidore (AZ Alkmaar) free, Modibo Diakite (Lazio) free, Ondrej Celustka (Trabzonspor) loan, El Hadji Ba (Le Havre), Vito Mannone (Arsenal) undisclosed OUT James McLean (Wigan) undisclosed, Danny Graham (Hull City) loan, Simon Mignolet (Liverpool) $14 million, Ahmed Elmohamady (Hull City) $3 million Swansea City IN Wilfried Bony (Vitesse Arnhem) $18.5 million, Jonjo Shelvey (Liverpool) $7.5 million, Jonathan de Guzman (Villareal) loan, Jordi Amat (Espanyol) $3.8 million, Jose Canas (Real Betis) free OUT Alan Tate (Yeovil) loan Tottenham Hotspur IN Roberto Soldado (Valencia) $40 million, Nacer Chadli (Twente Enschede) $10.5 million, Paulinho (Corinthians) $26 million OUT Clint Dempsey (Seattle Sounders) $9 million, Steven Caulker (Cardiff City) $12 million, William Gallas released, David Bentley released West Bromwich Albion IN Diego Lugano (Paris St-Germain) free, Nicolas Anelka (Juventus)free Matej Vydra (Udinese) loan OUT Zoltan Gera released West Ham United IN Andy Carroll (Liverpool) $23 million, Razvan Rat (Shakhtar Donetsk) free, Stewart Downing (Liverpool) undisclosed OUT ($1 = 0.6440 British pounds) ($1 = 0.6436 British pounds) (Compiled by Josh Reich; Editing by Martyn Herman)