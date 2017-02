July 11 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 1 second leg matches on Thursday Qualification Round 1 Thursday, July 11, second leg Libertas (San Marino) - Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 1-2 (halftime: 1-2) First leg: Sarajevo - Libertas 1-0. Sarajevo win 3-1 on aggregate. St. Patrick's Athletic (Ireland) - Zalgiris Vilnius (Lithuania) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Zalgiris Vilnius - St. Patrick's Athletic 2-2. Zalgiris Vilnius win 4-3 on aggregate. Honved (Hungary) - Celik (Montenegro) 9-0 (halftime: 3-0) First leg: Celik - Honved 1-4. Honved win 13-1 on aggregate. Glentoran (Northern Ireland) - KR (Iceland) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: KR - Glentoran 0-0. KR win 3-0 on aggregate. Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Hibernians (Malta) 3-2 (halftime: 1-1) First leg: Hibernians - Vojvodina Novi Sad 1-4. Vojvodina Novi Sad win 7-3 on aggregate. FC Astra (Romania) - Domzale (Slovenia) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Domzale - FC Astra 0-1. FC Astra win 3-0 on aggregate. HB (Faroe Islands) - IBV (Iceland) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: IBV - HB 1-1. IBV win 2-1 on aggregate. Botev Plovdiv (Bulgaria) - Astana (Kazakhstan) 5-0 (halftime: 0-0) First leg: Astana - Botev Plovdiv 0-1. Botev Plovdiv win 6-0 on aggregate. Kukesi (Albania) - Flora Tallinn (Estonia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Flora Tallinn - Kukesi 1-1. Kukesi win on away goals after 1-1 on aggregate. Dacia Chisinau (Moldova) - Teuta Durres (Albania) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Teuta Durres - Dacia Chisinau 3-1. Dacia Chisinau win on away goals after 3-3 on aggregate. FC Vaduz (Liechtenstein) (II) - Chikhura Sachkere (Georgia) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Chikhura Sachkere - FC Vaduz 0-0. Chikhura Sachkere win on away goals after 1-1 on aggregate. IFK Mariehamn (Finland) - Inter Baku (Azerbaijan) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Inter Baku - IFK Mariehamn 1-1. Inter Baku win 3-1 on aggregate. Malmo (Sweden) - Drogheda United (Ireland) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Drogheda United - Malmo 0-0. Malmo win 2-0 on aggregate. MIK Celje (Slovenia) - Tromso (Norway) 0-2 (halftime: 0-2) First leg: Tromso - MIK Celje 1-2. Tromso win 3-2 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Crusaders (Northern Ireland) 7-2 (halftime: 2-0) First leg: Crusaders - Rosenborg Trondheim 1-2. Rosenborg Trondheim win 9-3 on aggregate. Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) - UE Santa Coloma (Andorra) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: UE Santa Coloma - Zrinjski 1-3. Zrinjski win 4-1 on aggregate. Dinamo Minsk (Belarus) - Kruoja Pakruojis (Lithuania) 5-0 (halftime: 4-0) First leg: Kruoja Pakruojis - Dinamo Minsk 0-3. Dinamo Minsk win 8-0 on aggregate. F91 Dudelange (Luxembourg) - Milsami Orhei (Moldova) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Milsami Orhei - F91 Dudelange 1-0. Milsami Orhei win 1-0 on aggregate. FC Levadia Tallinn (Estonia) - Bala Town (Wales) 3-1 (halftime: 2-0) First leg: Bala Town - FC Levadia Tallinn 1-0. FC Levadia Tallinn win 3-2 on aggregate. FK Aktobe (Kazakhstan) - Gandzasar Kapan (Armenia) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Gandzasar Kapan - FK Aktobe 1-2. FK Aktobe win 4-2 on aggregate. Garabagh Agdam (Azerbaijan) - Metalurg Skopje (Macedonia FYR) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Metalurg Skopje - Garabagh Agdam 0-1. Garabagh Agdam win 2-0 on aggregate. Inter Turku (Finland) - Vikingur (Faroe Islands) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Vikingur - Inter Turku 1-1. Vikingur win 2-1 on aggregate. SK Liepajas Metalurgs (Latvia) - Prestatyn Town (Wales) 1-2 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-2, penalty shootout: 3-4) First leg: Prestatyn Town - SK Liepajas Metalurgs 1-2. Prestatyn Town win 4-3 on penalties after 3-3 on aggregate. Skonto FC (Latvia) - FC Tiraspol (Moldova) 0-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-1, penalty shootout: 4-2) First leg: FC Tiraspol - Skonto FC 0-1. Skonto FC win 4-2 on penalties after 1-1 on aggregate. Valletta FC (Malta) - La Fiorita (San Marino) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: La Fiorita - Valletta FC 0-3. Valletta FC win 4-0 on aggregate. FC Santa Coloma (Andorra) - Breidablik (Iceland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Breidablik - FC Santa Coloma 4-0. Breidablik win 4-0 on aggregate. FK Turnovo (Macedonia FYR) - Suduva Marijampole (Lithuania) 2-2 (halftime: 0-1, 90 mins: 2-2, penalty shootout: 5-4) First leg: Suduva Marijampole - FK Turnovo 2-2. FK Turnovo win 5-4 on penalties after 4-4 on aggregate. Mladost (Montenegro) - Fehervar (Hungary) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Fehervar - Mladost 2-1. Mladost win on away goals after 2-2 on aggregate. Zilina (Slovakia) - Torpedo Kutaisi (Georgia) 3-3 (halftime: 2-1) First leg: Torpedo Kutaisi - Zilina 0-3. Zilina win 6-3 on aggregate. FK Ventspils (Latvia) - Airbus UK (Wales) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Airbus UK - FK Ventspils 1-1. FK Ventspils win on away goals after 1-1 on aggregate. Gefle (Sweden) - Trans Narva (Estonia) 5-1 (halftime: 1-0) First leg: Trans Narva - Gefle 0-3. Gefle win 8-1 on aggregate. Khazar Lenkoran (Azerbaijan) - Sliema Wanderers (Malta) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Sliema Wanderers - Khazar Lenkoran 1-1. Khazar Lenkoran win 2-1 on aggregate. Pyunik Yerevan (Armenia) - FK Teteks Tetovo (Macedonia FYR) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: FK Teteks Tetovo - Pyunik Yerevan 1-1. Pyunik Yerevan win 2-1 on aggregate. Irtysh Pavlodar (Kazakhstan) - Levski Sofia (Bulgaria) 2-0 (halftime: 2-0) First leg: Levski Sofia - Irtysh Pavlodar 0-0. Irtysh Pavlodar win 2-0 on aggregate. Wednesday, July 10, second leg Linfield (Northern Ireland) - IF (Faroe Islands) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: IF - Linfield 0-2. Linfield win 5-0 on aggregate. Tuesday, July 9, second leg FC Differdange 03 (Luxembourg) - Laci (Albania) 2-1 (halftime: 0-1) First leg: Laci - FC Differdange 03 0-1. FC Differdange 03 win 3-1 on aggregate. TPS Turku (Finland) - Jeunesse Esch (Luxembourg) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Jeunesse Esch - TPS Turku 2-0. Jeunesse Esch win 3-2 on aggregate. MIKA Ashtarak (Armenia) - Rudar (Montenegro) 1-1 (halftime: 1-0) First leg: Rudar - MIKA Ashtarak 1-0. Rudar win 2-1 on aggregate.