July 1 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 1 first leg matches on Tuesday Qualification Round 1 Tuesday, July 1, first leg Shkendija 79 (FYR Macedonia) - Zimbru Chisinau (Moldova) 2-1 (halftime: 1-0) Jeunesse Esch (Luxembourg) - Dundalk (Ireland) 0-2 (halftime: 0-0) Sliema Wanderers (Malta) - Ferencvaros (Hungary) 1-1 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Qualification Round 1, first leg Thursday, July 3 Shirak Gyumri (Armenia) v Shakhtyor IK (Kazakhstan) (1400) Pyunik Yerevan (Armenia) v Astana (Kazakhstan) (1400) Kairat Almaty (Kazakhstan) v Kukesi (Albania) (1400) FC Veris (Moldova) v Litex Lovech (Bulgaria) (1430) Banga Gargzdai (Lithuania) v Sligo Rovers (Ireland) (1500) FK Qabala (Azerbaijan) v Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) (1500) Santos Tartu (Estonia) v Tromso (Norway) (1500) MyPa Myllykoski (Finland) v IF (Faroe Islands) (1530) Kalev Sillamae (Estonia) v FC Honka (Finland) (1530) Celik (Montenegro) v Koper (Slovenia) (1530) VPS (Finland) v Brommapojkarna (Sweden) (1600) FK Turnovo (FYR Macedonia) v Chikhura Sachkere (Georgia) (1600) UE Santa Coloma (Andorra) v Metalurg Skopje (FYR Macedonia) (1600) Botev Plovdiv (Bulgaria) v Libertas (San Marino) (1645) IFK Gothenburg (Sweden) v CS Fola Esch (Luxembourg) (1700) Rosenborg Trondheim (Norway) v FK Jelgava (Latvia) (1700) FC Vaduz (Liechtenstein) v College Europa FC (Gibraltar) (1700) FC Tiraspol (Moldova) v Inter Baku (Azerbaijan) (1700) Sioni Bolnisi (Georgia) v Flamurtari (Albania) (1700) FC Differdange 03 (Luxembourg) v Atlantas Klaipeda (Lithuania) (1730) Airbus UK (Wales) v FK Haugesund (Norway) (1745) B36 Torshavn (Faroe Islands) v Linfield (Northern Ireland) (1800) Hibernians (Malta) v Spartak Trnava (Slovakia) (1800) Cukaricki (Serbia) v UE Sant Julia (Andorra) (1800) Rudar Velenje (Slovenia) v Laci (Albania) (1800) NK Split (Croatia) v MIKA Ashtarak (Armenia) (1800) Vikingur (Faroe Islands) v Daugava Daugavpils (Latvia) (1800) Diosgyor (Hungary) v Birkirkara (Malta) (1830) Folgore/Falciano (San Marino) v FK Buducnost Podgorica (Montenegro) (1830) Aberdeen (Scotland) v FK Daugava Riga (Latvia) (1845) Crusaders (Northern Ireland) v Ekranas Panevezys (Lithuania) (1845) Derry City (Ireland) v Aberystwyth Town (Wales) (1845) FH (Iceland) v Glenavon (Northern Ireland) (1915) Fram (Iceland) v Kalju Nomme (Estonia) (1915) Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) v Lovcen (Montenegro) (1915) Stjarnan (Iceland) v Bangor City (Wales) (1915)