May 7 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Semifinal first leg matches on Thursday Semifinal Thursday, May 7, first leg Napoli (Italy) - Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) 1-1 (halftime: 0-0) Sevilla (Spain) - Fiorentina (Italy) 3-0 (halftime: 1-0)