Feb 26 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Last 32 second leg matches on Thursday Last 32 Thursday, February 26, second leg Athletic Club (Spain) - Torino (Italy) 2-3 (halftime: 1-2) First leg: Torino - Athletic Club 2-2. Torino win 5-4 on aggregate. Club Bruges (Belgium) - AaB Aalborg (Denmark) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: AaB Aalborg - Club Bruges 1-3. Club Bruges win 6-1 on aggregate. Everton (England) - Young Boys (Switzerland) 3-1 (halftime: 3-1) First leg: Young Boys - Everton 1-4. Everton win 7-2 on aggregate. Feyenoord (Netherlands) - AS Roma (Italy) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: AS Roma - Feyenoord 1-1. AS Roma win 3-2 on aggregate. Napoli (Italy) - Trabzonspor (Turkey) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Trabzonspor - Napoli 0-4. Napoli win 5-0 on aggregate. Olympiakos Piraeus (Greece) - Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: Dnipro Dnipropetrovsk - Olympiakos Piraeus 2-0. Dnipro Dnipropetrovsk win 4-2 on aggregate. Sporting (Portugal) - VfL Wolfsburg (Germany) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: VfL Wolfsburg - Sporting 2-0. VfL Wolfsburg win 2-0 on aggregate. Besiktas (Turkey) - Liverpool (England) 1-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 1-0, penalty shootout: 5-4) First leg: Liverpool - Besiktas 1-0. Besiktas win 5-4 on penalties after 1-1 on aggregate. Borussia Moenchengladbach (Germany) - Sevilla (Spain) 2-3 (halftime: 2-2) First leg: Sevilla - Borussia Moenchengladbach 1-0. Sevilla win 4-2 on aggregate. Dynamo Kiev (Ukraine) - En Avant Guingamp (France) 3-1 (halftime: 1-0) First leg: En Avant Guingamp - Dynamo Kiev 2-1. Dynamo Kiev win 4-3 on aggregate. Fiorentina (Italy) - Tottenham Hotspur (England) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Tottenham Hotspur - Fiorentina 1-1. Fiorentina win 3-1 on aggregate. Inter Milan (Italy) - Celtic (Scotland) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Celtic - Inter Milan 3-3. Inter Milan win 4-3 on aggregate. Legia Warsaw (Poland) - Ajax Amsterdam (Netherlands) 0-3 (halftime: 0-3) First leg: Ajax Amsterdam - Legia Warsaw 1-0. Ajax Amsterdam win 4-0 on aggregate. Salzburg (Austria) - Villarreal (Spain) 1-3 (halftime: 1-1) First leg: Villarreal - Salzburg 2-1. Villarreal win 5-2 on aggregate. Dynamo Moscow (Russia) - Anderlecht (Belgium) 3-1 (halftime: 0-1) First leg: Anderlecht - Dynamo Moscow 0-0. Dynamo Moscow win 3-1 on aggregate. Zenit St Petersburg (Russia) - PSV Eindhoven (Netherlands) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: PSV Eindhoven - Zenit St Petersburg 0-1. Zenit St Petersburg win 4-0 on aggregate.