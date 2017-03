July 25 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 2 second leg matches on Thursday Qualification Round 2 Thursday, July 25, second leg Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Kukesi (Albania) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Kukesi - Sarajevo 3-2. Kukesi win 3-2 on aggregate. Derry City (Ireland) - Trabzonspor (Turkey) 0-3 (halftime: 0-0) First leg: Trabzonspor - Derry City 4-2. Trabzonspor win 7-2 on aggregate. Hibernian (Scotland) - Malmo (Sweden) 0-7 (halftime: 0-4) First leg: Malmo - Hibernian 2-0. Malmo win 9-0 on aggregate. Lech Poznan (Poland) - FC Honka (Finland) 2-1 (halftime: 2-1) First leg: FC Honka - Lech Poznan 1-3. Lech Poznan win 5-2 on aggregate. Linfield (Northern Ireland) - Xanthi (Greece) 1-2 (halftime: 0-1, 90 mins: 0-1) AET First leg: Xanthi - Linfield 0-1. Xanthi win on away goals after 2-2 on aggregate. St. Johnstone (Scotland) - Rosenborg Trondheim (Norway) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Rosenborg Trondheim - St. Johnstone 0-1. St. Johnstone win 2-1 on aggregate. Honved (Hungary) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 1-3 (halftime: 1-2) First leg: Vojvodina Novi Sad - Honved 2-0. Vojvodina Novi Sad win 5-1 on aggregate. Debrecen (Hungary) - Stromsgodset IF (Norway) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: Stromsgodset IF - Debrecen 2-2. Stromsgodset IF win 5-2 on aggregate. IBV (Iceland) - Red Star Belgrade (Serbia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Red Star Belgrade - IBV 2-0. Red Star Belgrade win 2-0 on aggregate. Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) - Irtysh Pavlodar (Kazakhstan) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Irtysh Pavlodar - Siroki Brijeg 3-2. Siroki Brijeg win 4-3 on aggregate. Standard Liege (Belgium) - KR (Iceland) 3-1 (halftime: 1-0) First leg: KR - Standard Liege 1-3. Standard Liege win 6-2 on aggregate. AaB Aalborg (Denmark) - Dila Gori (Georgia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Dila Gori - AaB Aalborg 3-0. Dila Gori win 3-0 on aggregate. Lokomotiva Zagreb (Croatia) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-3 (halftime: 0-1) First leg: Dinamo Minsk - Lokomotiva Zagreb 1-2. Dinamo Minsk win on away goals after 4-4 on aggregate. Prestatyn Town (Wales) - Rijeka (Croatia) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: Rijeka - Prestatyn Town 5-0. Rijeka win 8-0 on aggregate. Vikingur (Faroe Islands) - Petrolul Ploiesti (Romania) 0-4 (halftime: 0-2) First leg: Petrolul Ploiesti - Vikingur 3-0. Petrolul Ploiesti win 7-0 on aggregate. Botev Plovdiv (Bulgaria) - Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Zrinjski - Botev Plovdiv 1-1. Botev Plovdiv win 3-1 on aggregate. Utrecht (Netherlands) - FC Differdange 03 (Luxembourg) 3-3 (halftime: 1-1) First leg: FC Differdange 03 - Utrecht 2-1. FC Differdange 03 win 5-4 on aggregate. FK Senica (Slovakia) - Mladost (Montenegro) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Mladost - FK Senica 2-2. Mladost win 3-2 on aggregate. Dacia Chisinau (Moldova) - Chernomorets Odessa (Ukraine) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Chernomorets Odessa - Dacia Chisinau 2-0. Chernomorets Odessa win 3-2 on aggregate. Haecken (Sweden) - Sparta Prague (Czech Republic) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Sparta Prague - Haecken 2-2. Haecken win 3-2 on aggregate. Gefle (Sweden) - Anorthosis Famagusta (Cyprus) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: Anorthosis Famagusta - Gefle 3-0. Gefle win 4-3 on aggregate. Hapoel Tel Aviv (Israel) - Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: Beroe Stara Zagora - Hapoel Tel Aviv 1-4. Hapoel Tel Aviv win 6-3 on aggregate. Omonia Nicosia (Cyprus) - FC Astra (Romania) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: FC Astra - Omonia Nicosia 1-1. FC Astra win 3-2 on aggregate. Pandurii Targu-Jiu (Romania) - FC Levadia Tallinn (Estonia) 4-0 (halftime: 3-0) First leg: FC Levadia Tallinn - Pandurii Targu-Jiu 0-0. Pandurii Targu-Jiu win 4-0 on aggregate. Slovan Liberec (Czech Republic) - Skonto FC (Latvia) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Skonto FC - Slovan Liberec 2-1. Slovan Liberec win on away goals after 2-2 on aggregate. Chikhura Sachkere (Georgia) - Thun (Switzerland) 1-3 (halftime: 1-1) First leg: Thun - Chikhura Sachkere 2-0. Thun win 5-1 on aggregate. FK Aktobe (Kazakhstan) - IL Hodd (Norway) (II) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: IL Hodd - FK Aktobe 1-0. FK Aktobe win 2-1 on aggregate. Inter Baku (Azerbaijan) - Tromso (Norway) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Tromso - Inter Baku 2-0. Tromso win 2-1 on aggregate. Jeunesse Esch (Luxembourg) - FK Ventspils (Latvia) 1-4 (halftime: 1-1) First leg: FK Ventspils - Jeunesse Esch 1-0. FK Ventspils win 5-1 on aggregate. Khazar Lenkoran (Azerbaijan) - Maccabi Haifa (Israel) 0-8 (halftime: 0-6) First leg: Maccabi Haifa - Khazar Lenkoran 2-0. Maccabi Haifa win 10-0 on aggregate. Pyunik Yerevan (Armenia) - Zalgiris Vilnius (Lithuania) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Zalgiris Vilnius - Pyunik Yerevan 2-0. Zalgiris Vilnius win 3-1 on aggregate. Sturm Graz (Austria) - Breidablik (Iceland) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Breidablik - Sturm Graz 0-0. Breidablik win 1-0 on aggregate. FK Turnovo (Macedonia FYR) - Hajduk Split (Croatia) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Hajduk Split - FK Turnovo 2-1. Hajduk Split win 3-2 on aggregate. Zilina (Slovakia) - Olimpija Ljubljana (Slovenia) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Olimpija Ljubljana - Zilina 3-1. Zilina win on away goals after 3-3 on aggregate. Piast Gliwice (Poland) - Garabagh Agdam (Azerbaijan) 2-2 (halftime: 2-1, 90 mins: 2-1) AET First leg: Garabagh Agdam - Piast Gliwice 2-1. Garabagh Agdam win 4-3 on aggregate. Rudar (Montenegro) - Slask Wroclaw (Poland) 2-2 (halftime: 0-2) First leg: Slask Wroclaw - Rudar 4-0. Slask Wroclaw win 6-2 on aggregate. Laugaricio Trencin (Slovakia) - IFK Gothenburg (Sweden) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: IFK Gothenburg - Laugaricio Trencin 0-0. Laugaricio Trencin win 2-1 on aggregate. FK Minsk (Belarus) - Valletta FC (Malta) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Valletta FC - FK Minsk 1-1. FK Minsk win 3-1 on aggregate. Milsami Orhei (Moldova) - Shakhter Soligorsk (Belarus) 1-1 (halftime: 1-1, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 4-2) First leg: Shakhter Soligorsk - Milsami Orhei 1-1. Milsami Orhei win 4-2 on penalties after 2-2 on aggregate. Rubin Kazan (Russia) - Jagodina (Serbia) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Jagodina - Rubin Kazan 2-3. Rubin Kazan win 4-2 on aggregate.