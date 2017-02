Aug 9 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 3 second leg matches on Thursday Qualification Round 3 Thursday, August 9, second leg Liverpool (England) - FK Gomel (Belarus) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: FK Gomel - Liverpool 0-1. Liverpool win 4-0 on aggregate. Rapid Vienna (Austria) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Vojvodina Novi Sad - Rapid Vienna 2-1. Rapid Vienna win 3-2 on aggregate. Maritimo (Portugal) - Asteras Tripolis (Greece) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Asteras Tripolis - Maritimo 1-1. Maritimo win on away goals after 1-1 on aggregate. Inter Milan (Italy) - Hajduk Split (Croatia) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Hajduk Split - Inter Milan 0-3. Inter Milan win 3-2 on aggregate. Olympique Marseille (France) - Eskisehirspor (Turkey) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Eskisehirspor - Olympique Marseille 1-1. Olympique Marseille win 4-1 on aggregate. Bursaspor (Turkey) - KuPS (Finland) 6-0 (halftime: 3-0) First leg: KuPS - Bursaspor 1-0. Bursaspor win 6-1 on aggregate. Hanover 96 (Germany) - St. Patrick's Athletic (Ireland) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: St. Patrick's Athletic - Hanover 96 0-3. Hanover 96 win 5-0 on aggregate. Rapid Bucharest (Romania) - Heerenveen (Netherlands) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Heerenveen - Rapid Bucharest 4-0. Heerenveen win 4-1 on aggregate. Lech Poznan (Poland) - AIK Stockholm (Sweden) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: AIK Stockholm - Lech Poznan 3-0. AIK Stockholm win 3-1 on aggregate. Mura 05 (Slovenia) - Arsenal Kiev (Ukraine) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Arsenal Kiev - Mura 05 0-3. Mura 05 win 3-2 on aggregate. PAOK Salonika (Greece) - Bnei Yehuda (Israel) 4-1 (halftime: 0-1) First leg: Bnei Yehuda - PAOK Salonika 0-2. PAOK Salonika win 6-1 on aggregate. Sparta Prague (Czech Republic) - FC Admira Wacker Modling (Austria) 2-2 (halftime: 2-1) First leg: FC Admira Wacker Modling - Sparta Prague 0-2. Sparta Prague win 4-2 on aggregate. Viktoria Plzen (Czech Republic) - Ruch Chorzow (Poland) 5-0 (halftime: 3-0) First leg: Ruch Chorzow - Viktoria Plzen 0-2. Viktoria Plzen win 7-0 on aggregate. Vitesse Arnhem (Netherlands) - Anzhi Makhachkala (Russia) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Anzhi Makhachkala - Vitesse Arnhem 2-0. Anzhi Makhachkala win 4-0 on aggregate. Zeta Golubovci (Montenegro) - Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Sarajevo - Zeta Golubovci 2-1. Zeta Golubovci win on away goals after 2-2 on aggregate. Ghent (Belgium) - Fehervar (Hungary) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: Fehervar - Ghent 1-0. Fehervar win 4-0 on aggregate. Young Boys (Switzerland) - Kalmar (Sweden) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Kalmar - Young Boys 1-0. Young Boys win 3-1 on aggregate. Spartak Trnava (Slovakia) - Steaua Bucharest (Romania) 0-3 (halftime: 0-1) First leg: Steaua Bucharest - Spartak Trnava 0-1. Steaua Bucharest win 3-1 on aggregate. Aalesund (Norway) - APOEL Nicosia (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: APOEL Nicosia - Aalesund 2-1. APOEL Nicosia win 3-1 on aggregate. Anorthosis Famagusta (Cyprus) - Dila Gori (Georgia) 0-3 (halftime: 0-0) aband.82' First leg: Dila Gori - Anorthosis Famagusta 0-1. Mlada Boleslav (Czech Republic) - Twente Enschede (Netherlands) 0-2 (halftime: 0-2) First leg: Twente Enschede - Mlada Boleslav 2-0. Twente Enschede win 4-0 on aggregate. Legia Warsaw (Poland) - Ried (Austria) 3-1 (halftime: 1-0) First leg: Ried - Legia Warsaw 2-1. Legia Warsaw win 4-3 on aggregate. Metalurg Donetsk (Ukraine) - Tromso (Norway) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Tromso - Metalurg Donetsk 1-1. Tromso win 2-1 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Servette (Switzerland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Servette - Rosenborg Trondheim 1-1. Rosenborg Trondheim win on away goals after 1-1 on aggregate. Slaven Belupo Koprivnica (Croatia) - Athletic Bilbao (Spain) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Athletic Bilbao - Slaven Belupo Koprivnica 3-1. Athletic Bilbao win 4-3 on aggregate. Dynamo Moscow (Russia) - Dundee United (Scotland) 5-0 (halftime: 3-0) First leg: Dundee United - Dynamo Moscow 2-2. Dynamo Moscow win 7-2 on aggregate. FK Aktobe (Kazakhstan) - Racing Genk (Belgium) 1-2 (halftime: 1-1) First leg: Racing Genk - FK Aktobe 2-1. Racing Genk win 4-2 on aggregate. Elfsborg Boras (Sweden) - Horsens (Denmark) 2-3 (halftime: 2-3) First leg: Horsens - Elfsborg Boras 1-1. Horsens win 4-3 on aggregate. Omonia Nicosia (Cyprus) - Red Star Belgrade (Serbia) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 5-6) First leg: Red Star Belgrade - Omonia Nicosia 0-0. Red Star Belgrade win 6-5 on penalties after 0-0 on aggregate.