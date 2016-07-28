July 28 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 3 first leg matches on Thursday
Qualifying Round 3
Thursday, July 28, first leg
FC Admira Wacker Moedling (Austria) - Slovan Liberec (Czech Republic) 1-2 (halftime: 1-1)
St Etienne (France) - AEK (Greece) 0-0 (halftime: 0-0)
Aberdeen (Scotland) - Maribor (Slovenia) 1-1 (halftime: 0-0)
AZ Alkmaar (Netherlands) - PAS Giannina (Greece) 1-0 (halftime: 1-0)
Domzale (Slovenia) - West Ham United (England) 2-1 (halftime: 1-1)
Gent (Belgium) - FC Viitorul Constanta (Romania) 5-0 (halftime: 2-0)
Videoton FC (Hungary) - Midtjylland (Denmark) 0-1 (halftime: 0-0)
Hertha Berlin (Germany) - Brondby (Denmark) 1-0 (halftime: 1-0)
KF Shkendija (FYR Macedonia) - Mlada Boleslav (Czech Republic) 2-0 (halftime: 0-0)
Osmanlispor (Turkey) - Kalju Nomme (Estonia) 1-0 (halftime: 0-0)
Panathinaikos (Greece) - AIK Stockholm (Sweden) 1-0 (halftime: 0-0)
Pandurii Targu-Jiu (Romania) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-3 (halftime: 1-1)
Racing Genk (Belgium) - Cork City (Ireland) 1-0 (halftime: 1-0)
Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Dinamo Minsk (Belarus) 1-1 (halftime: 1-0)
Luzern (Switzerland) - Sassuolo (Italy) 1-1 (halftime: 1-1)
Grasshoppers Zurich (Switzerland) - Apollon Limassol (Cyprus) 2-1 (halftime: 1-0)
Birkirkara (Malta) - FC Krasnodar (Russia) 0-3 (halftime: 0-1)
Istanbul Basaksehir (Turkey) - Rijeka (Croatia) 0-0 (halftime: 0-0)
Austria Vienna (Austria) - Spartak Trnava (Slovakia) 0-1 (halftime: 0-0)
FK Jelgava (Latvia) - Beitar Jerusalem (Israel) 1-1 (halftime: 0-1)
IFK Gothenburg (Sweden) - HJK Helsinki (Finland) 1-2 (halftime: 0-0)
Lille (France) - FK Qabala (Azerbaijan) 1-1 (halftime: 0-1)
Lokomotiva Zagreb (Croatia) - Vorskla Poltava (Ukraine) 0-0 (halftime: 0-0)
Slavia Prague (Czech Republic) - Rio Ave (Portugal) 0-0 (halftime: 0-0)
Torpedo-BelAZ Zhodino (Belarus) - Rapid Vienna (Austria) 0-0 (halftime: 0-0)
Zaglebie Lubin (Poland) - SonderjyskE (Denmark) 1-2 (halftime: 1-2)
Heracles Almelo (Netherlands) - FC Arouca (Portugal) 1-1 (halftime: 0-0)
FK Oleksandriya (Ukraine) - Hajduk Split (Croatia) 0-3 (halftime: 0-0)
AEK Larnaca (Cyprus) - Spartak Moscow (Russia) 1-1 (halftime: 0-1)