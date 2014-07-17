July 17 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 2 first leg matches on Thursday
Qualification Round 2
Thursday, July 17, first leg
Cukaricki (Serbia) - SV Grodig (Austria) 0-4 (halftime: 0-1)
Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - FK Haugesund (Norway) 0-1 (halftime: 0-0)
Aberdeen (Scotland) - Groningen (Netherlands) 0-0 (halftime: 0-0)
Derry City (Ireland) - Shakhter Soligorsk (Belarus) 0-1 (halftime: 0-1)
Dundalk (Ireland) - Hajduk Split (Croatia) 0-2 (halftime: 0-1)
Linfield (Northern Ireland) - AIK Stockholm (Sweden) 1-0 (halftime: 0-0)
Motherwell (Scotland) - Stjarnan (Iceland) 2-2 (halftime: 2-1)
Bursaspor (Turkey) - Chikhura Sachkere (Georgia) 0-0 (halftime: 0-0)
Kalev Sillamae (Estonia) - FK Krasnodar (Russia) 0-4 (halftime: 0-2)
Metalurg Skopje (FYR Macedonia) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 0-0 (halftime: 0-0)
Molde (Norway) - ND Gorica (Slovenia) 4-1 (halftime: 3-0)
Rijeka (Croatia) - Ferencvaros (Hungary) 1-0 (halftime: 0-0)
NK Split (Croatia) - Hapoel Beer Sheva (Israel) 2-1 (halftime: 0-1)
Gyor ETO (Hungary) - IFK Gothenburg (Sweden) 0-3 (halftime: 0-1)
Vikingur (Faroe Islands) - Tromso (Norway) 0-0 (halftime: 0-0)
Zulte Waregem (Belgium) - Zawisza Bydgoszcz (Poland) 2-1 (halftime: 2-1)
Litex Lovech (Bulgaria) - Diosgyor (Hungary) 0-2 (halftime: 0-0)
CFR Cluj (Romania) - Jagodina (Serbia) 0-0 (halftime: 0-0)
CSKA Sofia (Bulgaria) - Zimbru Chisinau (Moldova) 1-1 (halftime: 1-1)
Luzern (Switzerland) - St. Johnstone (Scotland) 1-1 (halftime: 0-0)
Mlada Boleslav (Czech Republic) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) 2-1 (halftime: 0-0)
Brommapojkarna (Sweden) - Crusaders (Northern Ireland) 4-0 (halftime: 2-0)
Neman Grodno (Belarus) - FH (Iceland) 1-1 (halftime: 0-0)
Rosenborg Trondheim (Norway) - Sligo Rovers (Ireland) 1-2 (halftime: 0-0)
Botev Plovdiv (Bulgaria) - SKN St. Polten (Austria) 2-1 (halftime: 1-0)
Petrolul Ploiesti (Romania) - Flamurtari (Albania) 2-0 (halftime: 0-0)
Atlantas Klaipeda (Lithuania) - Shakhtyor IK (Kazakhstan) 0-0 (halftime: 0-0)
FC Zestafoni (Georgia) - Spartak Trnava (Slovakia) 0-0 (halftime: 0-0)
Elfsborg Boras (Sweden) - Inter Baku (Azerbaijan) 0-1 (halftime: 0-1)
Kalju Nomme (Estonia) - Lech Poznan (Poland) 1-0 (halftime: 0-0)
RoPS Rovaniemi (Finland) - Asteras Tripolis (Greece) 1-1 (halftime: 1-1)
Ruch Chorzow (Poland) - FC Vaduz (Liechtenstein) 3-2 (halftime: 2-1)
Laugaricio Trencin (Slovakia) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 4-0 (halftime: 1-0)
Budocnost Podgorica (Montenegro) - Omonia Nicosia (Cyprus) 0-2 (halftime: 0-1)
Dinamo Minsk (Belarus) - MyPa Myllykoski (Finland) 3-0 (halftime: 1-0)
Laci (Albania) - Zarja Lugansk (Ukraine) 0-3 (halftime: 0-1)
MFK Kosice (Slovakia) - Slovan Liberec (Czech Republic) 0-1 (halftime: 0-0)
Neftchi Baku (Azerbaijan) - Koper (Slovenia) 1-2 (halftime: 1-2)
Kairat Almaty (Kazakhstan) - Esbjerg (Denmark) 1-1 (halftime: 0-0)
Astana (Kazakhstan) - Hapoel Tel Aviv (Israel) 3-0 (halftime: 1-0)