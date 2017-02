Aug 4 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 3 second leg matches on Thursday Qualifying Round 3 Thursday, August 4, second leg Rapid Vienna (Austria) - Torpedo-BelAZ Zhodino (Belarus) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Torpedo-BelAZ Zhodino - Rapid Vienna 0-0. Rapid Vienna win 3-0 on aggregate. Rio Ave (Portugal) - Slavia Prague (Czech Republic) 1-1 (halftime: 0-1) First leg: Slavia Prague - Rio Ave 0-0. Slavia Prague win on away goals after 1-1 on aggregate. Cork City (Ireland) - Racing Genk (Belgium) 1-2 (halftime: 0-2) First leg: Racing Genk - Cork City 1-0. Racing Genk win 3-1 on aggregate. West Ham United (England) - Domzale (Slovenia) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Domzale - West Ham United 2-1. West Ham United win 4-2 on aggregate. Hajduk Split (Croatia) - FK Oleksandriya (Ukraine) 3-1 (halftime: 1-1) First leg: FK Oleksandriya - Hajduk Split 0-3. Hajduk Split win 6-1 on aggregate. Sassuolo (Italy) - Luzern (Switzerland) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Luzern - Sassuolo 1-1. Sassuolo win 4-1 on aggregate. Brondby (Denmark) - Hertha Berlin (Germany) 3-1 (halftime: 2-1) First leg: Hertha Berlin - Brondby 1-0. Brondby win 3-2 on aggregate. FC Viitorul Constanta (Romania) - Gent (Belgium) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Gent - FC Viitorul Constanta 5-0. Gent win 5-0 on aggregate. Maribor (Slovenia) - Aberdeen (Scotland) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Aberdeen - Maribor 1-1. Maribor win 2-1 on aggregate. Rijeka (Croatia) - Istanbul Basaksehir (Turkey) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: Istanbul Basaksehir - Rijeka 0-0. Istanbul Basaksehir win on away goals after 2-2 on aggregate. AEK (Greece) - St Etienne (France) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: St Etienne - AEK 0-0. St Etienne win 1-0 on aggregate. Dinamo Minsk (Belarus) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Vojvodina Novi Sad - Dinamo Minsk 1-1. Vojvodina Novi Sad win 3-1 on aggregate. Maccabi Tel Aviv (Israel) - Pandurii Targu-Jiu (Romania) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Pandurii Targu-Jiu - Maccabi Tel Aviv 1-3. Maccabi Tel Aviv win 5-2 on aggregate. SonderjyskE (Denmark) - Zaglebie Lubin (Poland) 1-1 (halftime: 0-1) First leg: Zaglebie Lubin - SonderjyskE 1-2. SonderjyskE win 3-2 on aggregate. AIK Stockholm (Sweden) - Panathinaikos (Greece) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Panathinaikos - AIK Stockholm 1-0. Panathinaikos win 3-0 on aggregate. Apollon Limassol (Cyprus) - Grasshoppers Zurich (Switzerland) 3-3 (halftime: 0-0, 90 mins: 2-1) AET First leg: Grasshoppers Zurich - Apollon Limassol 2-1. Grasshoppers Zurich win 5-4 on aggregate. Beitar Jerusalem (Israel) - FK Jelgava (Latvia) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: FK Jelgava - Beitar Jerusalem 1-1. Beitar Jerusalem win 4-1 on aggregate. FC Arouca (Portugal) - Heracles Almelo (Netherlands) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Heracles Almelo - FC Arouca 1-1. FC Arouca win on away goals after 1-1 on aggregate. Mlada Boleslav (Czech Republic) - KF Shkendija (FYR Macedonia) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: KF Shkendija - Mlada Boleslav 2-0. KF Shkendija win 2-1 on aggregate. FK Qabala (Azerbaijan) - Lille (France) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Lille - FK Qabala 1-1. FK Qabala win 2-1 on aggregate. PAS Giannina (Greece) - AZ Alkmaar (Netherlands) 1-2 (halftime: 1-2) First leg: AZ Alkmaar - PAS Giannina 1-0. AZ Alkmaar win 3-1 on aggregate. Vorskla Poltava (Ukraine) - Lokomotiva Zagreb (Croatia) 2-3 (halftime: 0-1) First leg: Lokomotiva Zagreb - Vorskla Poltava 0-0. Lokomotiva Zagreb win 3-2 on aggregate. FC Krasnodar (Russia) - Birkirkara (Malta) 3-1 (halftime: 3-0) First leg: Birkirkara - FC Krasnodar 0-3. FC Krasnodar win 6-1 on aggregate. Spartak Moscow (Russia) - AEK Larnaca (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: AEK Larnaca - Spartak Moscow 1-1. AEK Larnaca win 2-1 on aggregate. Spartak Trnava (Slovakia) - Austria Vienna (Austria) 0-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-1, penalty shootout: 4-5) First leg: Austria Vienna - Spartak Trnava 0-1. Austria Vienna win 5-4 on penalties after 1-1 on aggregate. Midtjylland (Denmark) - Videoton FC (Hungary) 1-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-1) AET First leg: Videoton FC - Midtjylland 0-1. Midtjylland win 2-1 on aggregate. HJK Helsinki (Finland) - IFK Gothenburg (Sweden) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: IFK Gothenburg - HJK Helsinki 1-2. IFK Gothenburg win 3-2 on aggregate. Kalju Nomme (Estonia) - Osmanlispor (Turkey) 0-2 (halftime: 0-2) First leg: Osmanlispor - Kalju Nomme 1-0. Osmanlispor win 3-0 on aggregate. Wednesday, August 3, second leg Slovan Liberec (Czech Republic) - FC Admira Wacker Moedling (Austria) 2-0 (halftime: 2-0) First leg: FC Admira Wacker Moedling - Slovan Liberec 1-2. Slovan Liberec win 4-1 on aggregate.