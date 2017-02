Dec 6 (Infostrada Sports) - Results and standings from the UEFA Europa League Group I matches on Thursday Thursday, December 6 Athletic Bilbao (Spain) 0 Sparta Prague (Czech Republic) 0 Olympique Lyon (France) 2 Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel) 0 Standings P W D L F A Pts 1 Olympique Lyon 6 5 1 0 14 8 16 2 Sparta Prague 6 2 3 1 9 6 9 ------------------------- 3 Athletic Bilbao 6 1 2 3 7 9 5 4 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 6 0 2 4 6 13 2 1-2: Next round