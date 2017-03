July 9 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 1 second leg matches on Thursday Qualification Round 1 Thursday, July 9, second leg FH (Iceland) - SJK (Finland) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: SJK - FH 0-1. FH win 2-0 on aggregate. KR (Iceland) - Cork City (Ireland) 2-1 (halftime: 0-1, 90 mins: 1-1) AET First leg: Cork City - KR 1-1. KR win 3-2 on aggregate. Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Balzan FC (Malta) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Balzan FC - Zeljeznicar Sarajevo 0-2. Zeljeznicar Sarajevo win 3-0 on aggregate. Aberdeen (Scotland) - Shkendija 79 (FYR Macedonia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Shkendija 79 - Aberdeen 1-1. Aberdeen win on away goals after 1-1 on aggregate. HB (Faroe Islands) - Trakai (Lithuania) 1-4 (halftime: 0-2) First leg: Trakai - HB 3-0. Trakai win 7-1 on aggregate. St. Johnstone (Scotland) - Alashkert (Armenia) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Alashkert - St. Johnstone 1-0. Alashkert win on away goals after 2-2 on aggregate. St. Patrick's Athletic (Ireland) - Skonto FC (Latvia) 0-2 (halftime: 0-1) First leg: Skonto FC - St. Patrick's Athletic 2-1. Skonto FC win 4-1 on aggregate. Valletta FC (Malta) - Newtown (Wales) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Newtown - Valletta FC 2-1. Newtown win 4-2 on aggregate. Cukaricki (Serbia) - Domzale (Slovenia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Domzale - Cukaricki 0-1. Cukaricki win 1-0 on aggregate. Koper (Slovenia) - Vikingur Reykjavik (Iceland) 2-2 (halftime: 1-0) First leg: Vikingur Reykjavik - Koper 0-1. Koper win 3-2 on aggregate. Ferencvaros (Hungary) - Go Ahead Eagles Deventer (Netherlands) 4-1 (halftime: 3-0) First leg: Go Ahead Eagles Deventer - Ferencvaros 1-1. Ferencvaros win 5-2 on aggregate. Jagiellonia Bialystok (Poland) - Kruoja Pakruojis (Lithuania) 8-0 (halftime: 4-0) First leg: Kruoja Pakruojis - Jagiellonia Bialystok 0-1. Jagiellonia Bialystok win 9-0 on aggregate. Juvenes/Dogana (San Marino) - Brondby (Denmark) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Brondby - Juvenes/Dogana 9-0. Brondby win 11-0 on aggregate. Mladost (Montenegro) - Neftchi Baku (Azerbaijan) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Neftchi Baku - Mladost 2-2. Mladost win on away goals after 3-3 on aggregate. Vojvodina Novi Sad (Serbia) - MTK Hungaria (Hungary) 3-1 (halftime: 2-1) First leg: MTK Hungaria - Vojvodina Novi Sad 0-0. Vojvodina Novi Sad win 3-1 on aggregate. Spartak Trnava (Slovakia) - Olimpik Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Olimpik Sarajevo - Spartak Trnava 1-1. Spartak Trnava win on away goals after 1-1 on aggregate. Bala Town (Wales) - FC Differdange 03 (Luxembourg) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: FC Differdange 03 - Bala Town 3-1. FC Differdange 03 win 4-3 on aggregate. NSI Runavik (Faroe Islands) - Linfield (Northern Ireland) 4-3 (halftime: 3-2) First leg: Linfield - NSI Runavik 2-0. Linfield win 5-4 on aggregate. Partizani (Albania) - Stromsgodset IF (Norway) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Stromsgodset IF - Partizani 3-1. Stromsgodset IF win 4-1 on aggregate. Rabotnicki Skopje (FYR Macedonia) - Flora Tallinn (Estonia) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Flora Tallinn - Rabotnicki Skopje 1-0. Rabotnicki Skopje win 2-1 on aggregate. Slask Wroclaw (Poland) - MIK Celje (Slovenia) 3-1 (halftime: 0-0) First leg: MIK Celje - Slask Wroclaw 0-1. Slask Wroclaw win 4-1 on aggregate. FC Vaduz (Liechtenstein) - La Fiorita (San Marino) 5-1 (halftime: 3-0) First leg: La Fiorita - FC Vaduz 0-5. FC Vaduz win 10-1 on aggregate. Litex Lovech (Bulgaria) - FK Jelgava (Latvia) 2-2 (halftime: 1-1) First leg: FK Jelgava - Litex Lovech 1-1. FK Jelgava win on away goals after 3-3 on aggregate. FC Lusitans (Andorra) - West Ham United (England) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: West Ham United - FC Lusitans 3-0. West Ham United win 4-0 on aggregate. Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) - Shirak Gyumri (Armenia) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Shirak Gyumri - Zrinjski 2-0. Shirak Gyumri win 3-2 on aggregate. Lokomotiva Zagreb (Croatia) - Airbus UK (Wales) 2-2 (halftime: 0-0) First leg: Airbus UK - Lokomotiva Zagreb 1-3. Lokomotiva Zagreb win 5-3 on aggregate. Zilina (Slovakia) - Glentoran (Northern Ireland) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Glentoran - Zilina 1-4. Zilina win 7-1 on aggregate. Randers (Denmark) - UE Sant Julia (Andorra) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: UE Sant Julia - Randers 0-1. Randers win 4-0 on aggregate. AIK Stockholm (Sweden) - VPS (Finland) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: VPS - AIK Stockholm 2-2. AIK Stockholm win 6-2 on aggregate. Apollon Limassol (Cyprus) - Saxan Ceadir Lunga (Moldova) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Saxan Ceadir Lunga - Apollon Limassol 0-2. Apollon Limassol win 4-0 on aggregate. Beitar Jerusalem (Israel) - Ordabasy (Kazakhstan) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Ordabasy - Beitar Jerusalem 0-0. Beitar Jerusalem win 2-1 on aggregate. Beroe Stara Zagora (Bulgaria) - Atlantas Klaipeda (Lithuania) 3-1 (halftime: 2-0) First leg: Atlantas Klaipeda - Beroe Stara Zagora 0-2. Beroe Stara Zagora win 5-1 on aggregate. Hajduk Split (Croatia) - Kalev Sillamae (Estonia) 6-2 (halftime: 2-2) First leg: Kalev Sillamae - Hajduk Split 1-1. Hajduk Split win 7-3 on aggregate. Odd Grenland (Norway) - Sheriff Tiraspol (Moldova) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Sheriff Tiraspol - Odd Grenland 0-3. Odd Grenland win 3-0 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Vikingur (Faroe Islands) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Vikingur - Rosenborg Trondheim 0-2. Rosenborg Trondheim win 2-0 on aggregate. Slovan Bratislava (Slovakia) - College Europa FC (Gibraltar) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: College Europa FC - Slovan Bratislava 0-6. Slovan Bratislava win 9-0 on aggregate. Shakhter Soligorsk (Belarus) - Glenavon (Northern Ireland) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Glenavon - Shakhter Soligorsk 1-2. Shakhter Soligorsk win 5-1 on aggregate. F91 Dudelange (Luxembourg) - UCD (Ireland) 2-1 (halftime: 2-1) First leg: UCD - F91 Dudelange 1-0. UCD win on away goals after 2-2 on aggregate. FK JPFS/Spartaks Jurmala (Latvia) - Budocnost Podgorica (Montenegro) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Budocnost Podgorica - FK JPFS/Spartaks Jurmala 1-3. FK JPFS/Spartaks Jurmala win 3-1 on aggregate. FK Qabala (Azerbaijan) - Dynamo Tbilisi (Georgia) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Dynamo Tbilisi - FK Qabala 2-1. FK Qabala win 3-2 on aggregate. Elfsborg Boras (Sweden) - Lahti (Finland) 5-0 (halftime: 3-0) First leg: Lahti - Elfsborg Boras 2-2. Elfsborg Boras win 7-2 on aggregate. Inter Baku (Azerbaijan) - Laci (Albania) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Laci - Inter Baku 1-1. Inter Baku win on away goals after 1-1 on aggregate. Kalju Nomme (Estonia) - FK Aktobe (Kazakhstan) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: FK Aktobe - Kalju Nomme 0-1. Kalju Nomme win 1-0 on aggregate. Omonia Nicosia (Cyprus) - Dinamo Batumi (Georgia) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Dinamo Batumi - Omonia Nicosia 1-0. Omonia Nicosia win 2-1 on aggregate. Spartaki Tskhinvali (Georgia) - FC Botosani (Romania) 1-3 (halftime: 0-1) First leg: FC Botosani - Spartaki Tskhinvali 1-1. FC Botosani win 4-2 on aggregate. Torpedo-BelAZ Zhodino (Belarus) - Kukesi (Albania) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Kukesi - Torpedo-BelAZ Zhodino 2-0. Kukesi win 2-0 on aggregate. Ulysses Yerevan (Armenia) - Birkirkara (Malta) 1-3 (halftime: 0-2) First leg: Birkirkara - Ulysses Yerevan 0-0. Birkirkara win 3-1 on aggregate. Sutjeska Niksic (Montenegro) - Debrecen (Hungary) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Debrecen - Sutjeska Niksic 3-0. Debrecen win 3-2 on aggregate. Dacia Chisinau (Moldova) - Renova Cepciste (FYR Macedonia) 4-1 (halftime: 1-1) First leg: Renova Cepciste - Dacia Chisinau 0-1. Dacia Chisinau win 5-1 on aggregate. Kairat Almaty (Kazakhstan) - Red Star Belgrade (Serbia) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Red Star Belgrade - Kairat Almaty 0-2. Kairat Almaty win 4-1 on aggregate. Tuesday, July 7, second leg Shamrock Rovers (Ireland) - Progres Niedercorn (Luxembourg) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Progres Niedercorn - Shamrock Rovers 0-0. Shamrock Rovers win 3-0 on aggregate.