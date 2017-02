July 12 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 1 second leg matches on Thursday Qualification Round 1 Thursday, July 12, second leg IBV (Iceland) - St. Patrick's Athletic (Ireland) 2-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 1-0) AET First leg: St. Patrick's Athletic - IBV 1-0.St. Patrick's Athletic win on away goals after 2-2 on aggregate. Honved (Hungary) - Flamurtari (Albania) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Flamurtari - Honved 0-1.Honved win 3-0 on aggregate. Libertas (San Marino) - Renova Cepciste (Macedonia FYR) 0-4 (halftime: 0-1) First leg: Renova Cepciste - Libertas 4-0.Renova Cepciste win 8-0 on aggregate. ór Akureyri (Iceland) - Bohemians (Ireland) 5-1 (halftime: 2-1) First leg: Bohemians - ór Akureyri 0-0.ór Akureyri win 5-1 on aggregate. Mura 05 (Slovenia) - FK Baki (Azerbaijan) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: FK Baki - Mura 05 0-0.Mura 05 win 2-0 on aggregate. MIK Celje (Slovenia) - Dacia Chisinau (Moldova) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Dacia Chisinau - MIK Celje 1-0.Dacia Chisinau win 2-0 on aggregate. Osijek (Croatia) - FC Santa Coloma (Andorra) 3-1 (halftime: 1-0) First leg: FC Santa Coloma - Osijek 0-1.Osijek win 4-1 on aggregate. Zeta Golubovci (Montenegro) - Pyunik Yerevan (Armenia) 1-2 (halftime: 1-1) First leg: Pyunik Yerevan - Zeta Golubovci 0-3.Zeta Golubovci win 4-2 on aggregate. FK Senica (Slovakia) - MTK Hungaria (Hungary) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: MTK Hungaria - FK Senica 1-1.FK Senica win 3-2 on aggregate. Hibernians (Malta) - Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 4-4 (halftime: 4-3) First leg: Sarajevo - Hibernians 5-2.Sarajevo win 9-6 on aggregate. Llanelli (Wales) - KuPS (Finland) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: KuPS - Llanelli 2-1.KuPS win 3-2 on aggregate. NSI Runavik (Faroe Islands) - FC Differdange 03 (Luxembourg) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: FC Differdange 03 - NSI Runavik 3-0.FC Differdange 03 win 6-0 on aggregate. UE Santa Coloma (Andorra) - Twente Enschede (Netherlands) 0-3 (halftime: 0-3) First leg: Twente Enschede - UE Santa Coloma 6-0.Twente Enschede win 9-0 on aggregate. USV Eschen-Mauren (Liechtenstein) - FH (Iceland) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: FH - USV Eschen-Mauren 2-1.FH win 3-1 on aggregate. Kalmar (Sweden) - Cliftonville (Northern Ireland) 4-0 (halftime: 3-0) First leg: Cliftonville - Kalmar 1-0.Kalmar win 4-1 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Crusaders (Northern Ireland) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Crusaders - Rosenborg Trondheim 0-3.Rosenborg Trondheim win 4-0 on aggregate. Stabaek (Norway) - JJK (Finland) 3-2 (halftime: 2-1) First leg: JJK - Stabaek 2-0.JJK win 4-3 on aggregate. MyPa Myllykoski (Finland) - CEFN Druids AFC (Wales) 5-0 (halftime: 3-0) First leg: CEFN Druids AFC - MyPa Myllykoski 0-0.MyPa Myllykoski win 5-0 on aggregate. Zimbru Chisinau (Moldova) - Bangor City (Wales) 2-1 (halftime: 2-1) First leg: Bangor City - Zimbru Chisinau 0-0.Zimbru Chisinau win 2-1 on aggregate. Daugava Daugavpils (Latvia) - Suduva Marijampole (Lithuania) 2-3 (halftime: 0-2) First leg: Suduva Marijampole - Daugava Daugavpils 0-1.Suduva Marijampole win on away goals after 3-3 on aggregate. FK Gomel (Belarus) - Víkingur (Faroe Islands) 4-0 (halftime: 0-0) First leg: Víkingur - FK Gomel 0-6.FK Gomel win 10-0 on aggregate. Inter Baku (Azerbaijan) - Trans Narva (Estonia) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Trans Narva - Inter Baku 0-5.Inter Baku win 7-0 on aggregate. Jeunesse Esch (Luxembourg) - Olimpija Ljubljana (Slovenia) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: Olimpija Ljubljana - Jeunesse Esch 3-0.Olimpija Ljubljana win 6-0 on aggregate. KFK Siauliai (Lithuania) - FC Levadia Tallinn (Estonia) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: FC Levadia Tallinn - KFK Siauliai 1-0.FC Levadia Tallinn win on away goals after 2-2 on aggregate. SK Liepajas Metalurgs (Latvia) - La Fiorita (San Marino) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: La Fiorita - SK Liepajas Metalurgs 0-2.SK Liepajas Metalurgs win 6-0 on aggregate. Celik (Montenegro) - Borac Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Borac Banja Luka - Celik 2-2.Celik win on away goals after 3-3 on aggregate. FK Aktobe (Kazakhstan) - Torpedo Kutaisi (Georgia) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Torpedo Kutaisi - FK Aktobe 1-1.FK Aktobe win 2-1 on aggregate. Gandzasar Kapan (Armenia) - EB/Streymur (Faroe Islands) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: EB/Streymur - Gandzasar Kapan 3-1.Gandzasar Kapan win on away goals after 3-3 on aggregate. Metalurg Skopje (Macedonia FYR) - Birkirkara (Malta) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Birkirkara - Metalurg Skopje 2-2.Metalurg Skopje win on away goals after 2-2 on aggregate. FC Rustavi Metalurgist (Georgia) - Teuta Durrës (Albania) 6-1 (halftime: 3-0) First leg: Teuta Durrës - FC Rustavi Metalurgist 0-3.FC Rustavi Metalurgist win 9-1 on aggregate. Ordabasy (Kazakhstan) - Jagodina (Serbia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Jagodina - Ordabasy 0-1.Ordabasy win 1-0 on aggregate. Shirak Gyumri (Armenia) - Rudar (Montenegro) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Rudar - Shirak Gyumri 0-1.Shirak Gyumri win 2-1 on aggregate. Zhetisu Taldyqorghan (Kazakhstan) - Lech Poznan (Poland) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Lech Poznan - Zhetisu Taldyqorghan 2-0.Lech Poznan win 3-1 on aggregate.