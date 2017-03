July 23 (Infostrada Sports) - Results from the UEFA Europa League Qualification Round 2 second leg matches on Thursday Qualification Round 2 Thursday, July 23, second leg Aberdeen (Scotland) - Rijeka (Croatia) 2-2 (halftime: 0-0) First leg: Rijeka - Aberdeen 0-3. Aberdeen win 5-2 on aggregate. Birkirkara (Malta) - West Ham United (England) 1-0 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-0, penalty shootout: 3-5) First leg: West Ham United - Birkirkara 1-0. West Ham United win 5-3 on penalties after 1-1 on aggregate. Linfield (Northern Ireland) - Spartak Trnava (Slovakia) 1-3 (halftime: 1-0) First leg: Spartak Trnava - Linfield 2-1. Spartak Trnava win 5-2 on aggregate. Mladost (Montenegro) - Kukesi (Albania) 2-4 (halftime: 0-3) First leg: Kukesi - Mladost 0-1. Kukesi win 4-3 on aggregate. Wolfsberger AC (Austria) - Shakhter Soligorsk (Belarus) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Shakhter Soligorsk - Wolfsberger AC 0-1. Wolfsberger AC win 3-0 on aggregate. FC Astra (Romania) - Inverness Caledonian Thistle (Scotland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Inverness Caledonian Thistle - FC Astra 0-1. FC Astra win 1-0 on aggregate. Rabotnicki Skopje (FYR Macedonia) - FK Jelgava (Latvia) 2-0 (halftime: 2-0) First leg: FK Jelgava - Rabotnicki Skopje 1-0. Rabotnicki Skopje win 2-1 on aggregate. Newtown (Wales) - FC Copenhagen (Denmark) 1-3 (halftime: 0-2) First leg: FC Copenhagen - Newtown 2-0. FC Copenhagen win 5-1 on aggregate. FC Thun (Switzerland) - Hapoel Beer Sheva (Israel) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Hapoel Beer Sheva - FC Thun 1-1. FC Thun win 3-2 on aggregate. Zilina (Slovakia) - Dacia Chisinau (Moldova) 4-2 (halftime: 1-0) First leg: Dacia Chisinau - Zilina 1-2. Zilina win 6-3 on aggregate. Beitar Jerusalem (Israel) - Charleroi (Belgium) 1-4 (halftime: 1-1) First leg: Charleroi - Beitar Jerusalem 5-1. Charleroi win 9-2 on aggregate. Brondby (Denmark) - Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Beroe Stara Zagora - Brondby 0-1. Brondby win 1-0 on aggregate. FC Botosani (Romania) - Legia Warsaw (Poland) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: Legia Warsaw - FC Botosani 1-0. Legia Warsaw win 4-0 on aggregate. FC Differdange 03 (Luxembourg) - Trabzonspor (Turkey) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Trabzonspor - FC Differdange 03 1-0. Trabzonspor win 3-1 on aggregate. Hajduk Split (Croatia) - Koper (Slovenia) 4-1 (halftime: 2-1) First leg: Koper - Hajduk Split 3-2. Hajduk Split win 6-4 on aggregate. IFK Gothenburg (Sweden) - Slask Wroclaw (Poland) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Slask Wroclaw - IFK Gothenburg 0-0. IFK Gothenburg win 2-0 on aggregate. Odd Grenland (Norway) - Shamrock Rovers (Ireland) 2-1 (halftime: 0-0) First leg: Shamrock Rovers - Odd Grenland 0-2. Odd Grenland win 4-1 on aggregate. PAOK Salonika (Greece) - Lokomotiva Zagreb (Croatia) 6-0 (halftime: 4-0) First leg: Lokomotiva Zagreb - PAOK Salonika 2-1. PAOK Salonika win 7-2 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - KR (Iceland) 3-0 (halftime: 3-0) First leg: KR - Rosenborg Trondheim 0-1. Rosenborg Trondheim win 4-0 on aggregate. Stromsgodset IF (Norway) - Mlada Boleslav (Czech Republic) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Mlada Boleslav - Stromsgodset IF 1-2. Stromsgodset IF win on away goals after 2-2 on aggregate. Trakai (Lithuania) - Apollon Limassol (Cyprus) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Apollon Limassol - Trakai 4-0. Apollon Limassol win 4-0 on aggregate. UCD (Ireland) - Slovan Bratislava (Slovakia) 1-5 (halftime: 0-1) First leg: Slovan Bratislava - UCD 1-0. Slovan Bratislava win 6-1 on aggregate. FK JPFS/Spartaks Jurmala (Latvia) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: Vojvodina Novi Sad - FK JPFS/Spartaks Jurmala 3-0. Vojvodina Novi Sad win 4-1 on aggregate. FK Qabala (Azerbaijan) - Cukaricki (Serbia) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Cukaricki - FK Qabala 1-0. FK Qabala win 2-1 on aggregate. Inter Baku (Azerbaijan) - FH (Iceland) 2-2 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-2) AET First leg: FH - Inter Baku 1-2. Inter Baku win 4-3 on aggregate. Kalju Nomme (Estonia) - FC Vaduz (Liechtenstein) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: FC Vaduz - Kalju Nomme 3-1. FC Vaduz win 5-1 on aggregate. Omonia Nicosia (Cyprus) - Jagiellonia Bialystok (Poland) 1-0 (halftime: 1-0) First leg: Jagiellonia Bialystok - Omonia Nicosia 0-0. Omonia Nicosia win 1-0 on aggregate. Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Ferencvaros (Hungary) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Ferencvaros - Zeljeznicar Sarajevo 0-1. Zeljeznicar Sarajevo win 3-0 on aggregate. Alashkert (Armenia) - Kairat Almaty (Kazakhstan) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Kairat Almaty - Alashkert 3-0. Kairat Almaty win 4-2 on aggregate. Debrecen (Hungary) - Skonto FC (Latvia) 9-2 (halftime: 5-0) First leg: Skonto FC - Debrecen 2-2. Debrecen win 11-4 on aggregate. Dinamo Minsk (Belarus) - Cherno More Varna (Bulgaria) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: Cherno More Varna - Dinamo Minsk 1-1. Dinamo Minsk win 5-1 on aggregate. Shirak Gyumri (Armenia) - AIK Stockholm (Sweden) 0-2 (halftime: 0-2) First leg: AIK Stockholm - Shirak Gyumri 2-0. AIK Stockholm win 4-0 on aggregate. Tuesday, July 21, second leg Elfsborg Boras (Sweden) - Randers (Denmark) 1-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET First leg: Randers - Elfsborg Boras 0-0. Elfsborg Boras win 1-0 on aggregate.