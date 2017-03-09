March 9 (Gracenote) - Summaries from the UEFA Europa League Last 16 first leg matches on Thursday
Celta Vigo 2 Daniel Wass 50, Claudio Beauvue 90
FC Krasnodar 1 Viktor Claesson 56
Halftime: 0-0;
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Schalke 04 1 Guido Burgstaller 25
Borussia Moenchengladbach 1 Jonas Hofmann 15
Halftime: 1-1;Attendance: 52,412
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Olympique Lyon 4 Mouctar Diakhaby 8, Corentin Tolisso 47, Nabil Fekir 74, Alexandre Lacazette 90+2
AS Roma 2 Mohamed Salah 20, Federico Fazio 33
Halftime: 1-2;
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Olympiakos Piraeus 1 Esteban Cambiasso 36
Besiktas 1 Vincent Aboubakar 53
Halftime: 1-0;
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Gent 2 Samuel Kalu 27, Kalifa Coulibaly 61
Red Card: Anderson Esiti 84
Missed penalty: Jeremy Perbet 68
Racing Genk 5 Ruslan Malinovskiy 21, Omar Colley 33, Mbwana Aly Samatta 41,72, Jere Uronen 45+1
Halftime: 1-4;
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APOEL Nicosia 0
Anderlecht 1 Nicolae Stanciu 29
Halftime: 0-1;
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Rostov 1 Aleksandr Bukharov 53
Manchester United 1 Henrikh Mkhitaryan 35
Halftime: 0-1;Attendance: 14,223
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FC Copenhagen 2 Rasmus Falk Jensen 1, Andreas Cornelius 59
Ajax Amsterdam 1 Kasper Dolberg 32
Halftime: 1-1;Attendance: 31,189
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