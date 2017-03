May 7 (Infostrada Sports) - Summaries from the UEFA Europa League Semifinal first leg matches on Thursday Napoli 1 David Lopez 50 Dnipro Dnipropetrovsk 1 Yevhen Seleznyov 81 Halftime: 0-0; Attendance: 50,000 - - - Sevilla 3 Aleix Vidal 17,52, Kevin Gameiro 75 Fiorentina 0 Halftime: 1-0; Attendance: 35,840 - - -