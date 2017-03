March 13 (Infostrada Sports) - Summaries from the UEFA Europa League Last 16 first leg matches on Thursday AZ Alkmaar 1 Aron Johannsson 29pen Anzhi Makhachkala 0 Halftime: 1-0; Attendance: 9,653 - - - Olympique Lyon 4 Gueida Fofana 12,70, Alexandre Lacazette 53, Arnold Mvuemba 61 Viktoria Plzen 1 Tomas Horava 2 Halftime: 1-1; Attendance: 28,248 - - - Sevilla 0 Real Betis 2 Leo Baptistao 15, Salva Sevilla 77 Halftime: 0-1; Attendance: 45,000 - - - Tottenham Hotspur 1 Christian Eriksen 64 Benfica 3 Rodrigo 29, Luisao 58,83 Halftime: 0-1; Attendance: 34,283 - - - Juventus 1 Arturo Vidal 3 Fiorentina 1 Mario Gomez 79 Halftime: 1-0; Attendance: 39,610 - - - Ludogorets 0 Red Card: Juninho Quixada 80 Missed penalty: Roman Bezjak 26 Valencia 3 Antonio Barragan 5, Federico Cartabia 33, Philippe Senderos 58 Red Card: Seydou Keita 24 Halftime: 0-2; Attendance: 42,000 - - - Porto 1 Jackson Martinez 57 Napoli 0 Halftime: 0-0; Attendance: 25,520 - - - Basel 0 Salzburg 0 Halftime: 0-0; Attendance: 17,027 - - -