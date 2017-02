Sept 2 Albania 1 France 2 - Euro 2012 Group D qualifying result

In Tirana

Scorers:

Albania - Erjon Bogdani 46

France - Karim Benzema 11, Yann Mvila 18

Halftime: 0-2

Teams:

Albania - 23-Samir Ujkani; 4-Armend Dalku, 5-Lorik Cana, 16-Admir Teli, 3-Kristi Vangieli; 6-Debatik Curri (14-Altin Lala 24), 8-Ervin Bulku (9-Elis Bakaj 69), 7-Ansi Agolli; 18-Hamdi Salihi, 22-Erjon Bogdani, 13-Ervin Skela (21-Jahmir Hyka 46)

France - 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 5-Younes Kaboul, 22-Eric Abidal, 3-Patrice Evra; 18-Alou Diarra, 17-Yann Mvila, 15-Florent Malouda 12-Marvin Martin 81), 11-Samir Nasri, 7-Franck Ribery; 10-Karim Benzema

Referee: Aleksei Nikolaev (Russia)

