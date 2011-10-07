(Adds teams)
Oct 7 Armenia 4 Macedonia 1 - Euro 2012
qualifying Group B result:
In Yerevan
Scorers:
Armenia: Marcos Pizzelli 28, Henrik Mkhitaryan 34, Gevorg
Ghazaryan 69, Artur Sarkisov 90+1
Macedonia: Vance Sikov 86
Halftime: 2-0
Red card: Velice Sumulikoski (Macedonia) 53
Teams: Armenia: 1-Roman Berezovsky; 20-Levon Hayrapetyan,
3-Artur Yuspashyan, 4-Sargis Hovsepyan, 6-Karlen Mkrtchyan
(11-Artur Sarkisov 75), 7-Artur Edigaryan, 8-Marcos Pizzelli
(22-Edgar Manucharyan 63), 10-Gevorg Ghazaryan (9-Edgar Malakyan
83), 16-Valeri Aleksanyan, 14-Yura Movsisyan, 18-Henrik
Mkhitaryan
Macedonia: 1-Martin Bogatinov; 2-Vance Sikov, 3-Goran Popov,
4-Nikolce Noveski, 20-Daniel Georgievski (14-Vlade Lazarevski
51), 7-Ivan Trickovski, 8-Velice Sumulikoski, 9-Muhamed Demiri,
16-Muarem Muarem (10-Mario Gjurovski 46), 19-Filip Ivanovski
(5-Igor Mitreski 60), 22-Mirko Ivanovski
Referee: Robert Schoergenhofer (Austria)
(Reporting by Gennady Fyodorov, Editing by Tom Pilcher)