WARSAW, June 19 The Czech Republic play Portugal in the first Euro 2012 quarter-final match on Thursday.

Where: National Stadium

Capacity: 50,000

When: Thursday June 21, 2045 local (1845 GMT)

Referee: TBD

World ranking: Czech Republic 27, Portugal 10

CZECH REPUBLIC

Probable team (4-2-3-1)

Name

1-Petr Cech 30 93 0

2-Theodor Gebre Selassie 28 13 0

3-Michal Kadlec 27 37 8

6-Tomas Sivok 28 29 3

8-David Limbersky 28 11 0

19-Petr Jiracek 26 11 3

17-Tomas Hubschman 31 46 0

13-Jaroslav Plasil 30 74 6

18-Daniel Kolar 26 13 1

14-Vaclav Pilar 23 12 3

15-Milan Baros 29 92 41

Also available:

23-Jaroslav Drobny 32 6 0

16-Jan Lastuvka 29 1 0

5-Roman Hubnik 28 23 2

12-Frantisek Rajtoral 26 5 0

4-Marek Suchy 24 4 0

11-Milan Petrzela 29 11 0

22-Vladimir Darida 21 2 0

20-Tomas Pekhart 23 12 0

10-Tomas Rosicky 31 87 20

9-Jan Rezek 30 15 3

21-David Lafata 30 19 3

7-Tomas Necid 22 26 7

Misses next match if booked: Rosicky, Jiracek, Kolar, Limbersky, Plasil, Pekhart

COACH: Michal Bilek

PORTUGAL

Probable team (4-3-3)

Name

12-Rui Patricio 24 14 0

21-Joao Pereira 28 17 0

2-Bruno Alves 30 53 5

3-Pepe 29 42 3

5-Fabio Coentrao 24 25 1

16-Raul Meireles 29 59 8

4-Miguel Veloso 26 27 2

8-Joao Moutinho 25 45 2

17-Nani 25 57 13

23-Helder Postiga 29 52 20

7-Cristiano Ronaldo 27 93 34

Also available:

1-Eduardo 29 28 0

22-Beto 30 2 0

13-Ricardo Costa 31 11 0

14-Rolando 26 16 0

19-Miguel Lopes 25 1 0

15-Ruben Micael 25 8 2

6-Custodio 29 2 0

20-Hugo Viana 29 27 1

9-Hugo Almeida 28 42 15

11-Nelson Oliveira 20 6 0

10-Ricardo Quaresma 28 35 3

18-Silvestre Varela 27 8 2

Misses next match if booked: Postiga, Coentrao, Meireles, Ronaldo, Pereira

COACH: Paulo Bento

Previous meetings:

23/06/96 ECF Czech Republic 1 Portugal 0 Birmingham

11/06/08 ECF Portugal 3 Czech Republic 1 Geneva

Played: 2

Czech Republic 1 win

Portugal 1 win

Draws 0

