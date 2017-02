WARSAW, June 16 Teams for Saturday's Euro 2012 Group A match between the Czech Republic and Poland at the City Stadium in Wroclaw (1845 GMT):

Czech Republic: 1-Petr Cech; 2-Theodor Gebre Selassie, 3-Michal Kadlec, 6-Tomas Sivok, 8-David Limbersky; 19-Petr Jiracek, 17-Tomas Hubschman, 13-Jaroslav Plasil, 14-Vaclav Pilar; 18-Daniel Kolar; 15-Milan Baros

Poland: 22-Przemyslaw Tyton; 20-Lukasz Piszczek, 13-Marcin Wasilewski, 15-Damien Perquis, 2-Sebastian Boenisch; 16-Jakub Blaszczykowski, 5-Dariusz Dudka, 7-Eugen Polanski, 10-Ludovic Obraniak; 11-Rafal Murawski; 9-Robert Lewandowski

Referee: Craig Thomson (Scotland) (Edited by Tom Pilcher)