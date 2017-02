June 9 Teams for Saturday's Euro 2012 Group B match between Netherlands and Denmark at the Metalist Stadium in Kharkiv, Ukraine:

Netherlands: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 3-John Heitinga, 13-Ron Vlaar, 15-Jetro Willems; 6-Mark van Bommel, 8-Nigel de Jong; 11-Arjen Robben, 10-Wesley Sneijder, 20-Ibrahim Afellay; 16-Robin van Persie

Denmark: 1-Stephan Andersen; 3-Simon Kjaer, 6-Lars Jacobsen, 4-Daniel Agger, 5-Simon Poulsen; 7-William Kvist, 21-Niki Zimling; 9-Michael Krohn-Dehli, 8-Christian Eriksen, 10-Dennis Rommedahl; 11-Nicklas Bendtner

Referee: Damir Skomina (Slovakia) (Edited by Tom Pilcher)