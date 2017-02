KHARKIV, June 13 Teams for Wednesday's Euro 2012 Group B match between Netherlands and Germany at the Metalist Stadium (1845 GMT):

Netherlands: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 3-John Heitinga, 4-Joris Mathijsen, 15-Jetro Willems; 6-Mark van Bommel, 8-Nigel de Jong; 11-Arjen Robben, 10-Wesley Sneijder, 20-Ibrahim Afellay; 16-Robin van Persie

Germany: 1-Manuel Neuer; 20-Jerome Boateng, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm; 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira; 13-Thomas Mueller, 8-Mesut Ozil; 10-Lukas Podolski, 23-Mario Gomez

Referee: Jonas Eriksson (Sweden) (Edited by Tom Pilcher)