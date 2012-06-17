WARSAW, June 17 England play Ukraine in a Euro
2012 Group D match on Tuesday.
Where: Donbass Arena, Donetsk, Ukraine
Capacity: 50,000
When: Tuesday June 19, 2145 local (1845 GMT)
Referee: Viktor Kassai (Hungary)
World ranking: Ukraine 52, England 6
ENGLAND
Probable team (4-4-2) Age Caps Goals
1-Joe Hart 25 20 0
2-Glen Johnson 27 38 1
6-John Terry 31 75 6
15-Joleon Lescott 29 18 1
3-Ashley Cole 31 96 0
16-James Milner 26 28 0
4-Steven Gerrard 32 94 19
17-Scott Parker 31 15 0
11-Ashley Young 26 23 6
10-Wayne Rooney 26 74 28
22-Danny Welbeck 21 7 2
Also available:
13-Robert Green 32 12 0
23-Jack Butland 19 0 0
14-Phil Jones 20 5 0
12-Leighton Baines 27 8 0
18-Phil Jagielka 29 12 0
5-Martin Kelly 22 1 0
19-Stewart Downing 27 34 0
8-Jordan Henderson 22 4 0
20-Alex Oxlade-Chamberlain 18 4 0
7-Theo Walcott 23 26 4
9-Andy Carroll 23 5 2
21-Jermain Defoe 29 48 15
Misses next match if booked: Oxlade-Chamberlain, Young,
Milner
COACH: Roy Hodgson
UKRAINE
Probable team (4-3-1-2)
Name
12-Andriy Pyatov 27 28 0
9-Oleh Gusyev 29 74 12
5-Oleksander Kucher 29 29 1
13-Vyacheslav Shevchuk 33 21 0
2-Evhen Selin 24 8 1
11-Andriy Yarmolenko 22 22 8
4-Anatoly Tymoshchuk 33 118 4
10-Andriy Voronin 32 74 8
19-Evhen Konoplyanka 22 21 5
18-Serhiy Nazarenko 32 52 12
7-Andriy Shevchenko 35 110 48
Also available:
23-Oleksander Horyainov 36 2 0
1-Maxym Koval 19 1 0
3-Evhen Khacheridi 24 13 0
17-Taras Mykhalyk 28 29 0
20-Yaroslav Rakitsky 22 17 3
21-Bohdan Butko 21 10 0
8-Oleksander Aliev 27 28 6
6-Denys Garmash 22 5 0
14-Ruslan Rotan 30 58 6
15-Artem Milevsky 27 48 7
22-Marco Devic 28 23 2
16-Evhen Seleznyov 26 29 5
Misses next match if booked: Tymoshchuk, Selin
COACH: Oleg Blokhin
Previous meetings:
31/05/00 Fr England 2 Ukraine 0 London
18/08/04 Fr England 3 Ukraine 0 Newcastle
1/04/09 WCQ England 2 Ukraine 1 London
10/10/09 WCQ Ukraine 1 England 0 Dnipropetrovsk
Played: 4
England 3 wins
Ukraine 1 win
Draws 0
Key: WCQ = World Cup qualifier, Fr = Friendly
Group D P W D L F A Pts
France 2 1 1 0 3 1 4
England 2 1 1 0 4 3 4
Ukraine 2 1 0 1 2 3 3
Sweden 2 0 0 2 3 5 0
Results:
June 11
France 1 England 1
Ukraine 2 Sweden 1
June 15
Ukraine 0 France 2
Sweden 2 England 3
(Editing by Tom Pilcher)