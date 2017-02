LVIV, Ukraine, June 9 Teams for Saturday's Euro 2012 Group B match between Germany and Portugal at the Arena Lviv:

Germany: 1-Manuel Neuer; 20-Jerome Boateng, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm; 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira, 13-Thomas Mueller, 8-Mesut Ozil; 10-Lukas Podolski, 23-Mario Gomez

Portugal: 12-Rui Patricio; 21-Joao Pereira, 2-Bruno Alves, 3-Pepe, 5-Fabio Coentrao; 16-Raul Meireles, 4-Miguel Veloso, 8-Joao Moutinho; 17-Nani, 23-Helder Postiga, 7-Cristiano Ronaldo

Referee: Stephane Lannoy (France) (Edited by Tom Pilcher)