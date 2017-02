POZNAN, June 10 Teams for Sunday's Euro 2012 Group C match between Ireland and Croatia at the City Stadium (1845 GMT):

Ireland: 1-Shay Given; 4-John O'Shea, 2-Sean St. Ledger, 5-Richard Dunne, 3-Stephen Ward; 7-Aiden McGeady, 6-Glenn Whelan, 8-Keith Andrews, 11-Damien Duff; 10-Robbie Keane, 9-Kevin Doyle

Croatia: 1-Stipe Pletikosa; 11-Darijo Srna, 5-Vedran Corluka, 13-Gordon Schildenfeld, 2-Ivan Strinic; 7-Ivan Rakitic, 8-Ognjen Vukojevic, 10-Luka Modric, 20-Ivan Perisic; 17-Mario Mandzukic, 9-Nikica Jelavic

Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands)