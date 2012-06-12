(Adds teams, attendance)
June 12 Poland 1 Russia 1 - Euro 2012 Group A
result:
At the National Stadium, Warsaw
Scorers:
Poland: Jakub Blaszczykowski 57
Russia: Alan Dzagoyev 37
Halftime: 0-1; Attendance: 55,920
Referee: Wolfgang Stark (Germany)
Teams:
Poland: 22-Przemyslaw Tyton; 20-Lukasz Piszczek, 13-Marcin
Wasilewski, 15-Damien Perquis, 2-Sebastian Boenisch; 16-Jakub
Blaszczykowski, 5-Dariusz Dudka (18-Adrian Mierzejewski 73),
7-Eugen Polanski (6-Adam Matuszczyk 85), 10-Ludovic Obraniak
(23-Pawel Brozek 90+3); 11-Rafal Murawski; 9-Robert Lewandowski
Russia: 16-Vyacheslav Malafeyev; 2-Alexander Anyukov,
12-Alexei Berezutsky, 4-Sergei Ignashevich, 5-Yuri Zhirkov;
6-Roman Shirokov, 7-Igor Denisov, 8-Konstantin Zyryanov; 17-Alan
Dzagoyev (9-Marat Izmailov 79), 11-Alexander Kerzhakov (14-Roman
Pavlyuchenko 70), 10-Andrei Arshavin
(Edited by Tom Pilcher)