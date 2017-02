WARSAW, June 8 Teams for Friday's opening Euro 2012 match between Poland and Greece in Group A at the National Stadium:

Poland: 1-Wojciech Szczesny; 20-Lukasz Piszczek, 13-Marcin Wasilewski, 15-Damien Perquis, 2-Sebastian Boenisch; 16-Jakub Blaszczykowski, 7-Eugen Polanski, 11-Rafal Murawski, 8-Maciej Rybus; 10-Ludovic Obraniak; 9-Robert Lewandowski

Greece: 1-Kostas Chalkias; 15-Vasilis Torosidis, 8-Avraam Papadopoulos, 19-Sokratis Papastathopoulos, 20-Jose Holebas; 2-Giannis Maniatis, 21-Kostas Katsouranis, 10-Giorgos Karagounis; 18-Sotiris Ninis, 17-Fanis Gekas, 7-Giorgos Samaras

Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) (Edited by Tom Pilcher)