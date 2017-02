LISBON, Sept 30 Portugal coach Paulo Bento named the following 23-man squad on Friday for the decisive Euro 2012 Group H qualifiers against Iceland at the Dragao Stadium on Oct. 7 and away to Denmark four days later. Squad: Goalkeepers: Eduardo (Benfica), Beto (Cluj), Rui Patricio (Sporting). Defenders: Bruno Alves (Zenit St. Petersburg), Joao Pereira (Sporting), Eliseu (Malaga), Rolando (Porto), Silvio (Atletico Madrid), Ricardo Costa (Valencia), Sereno (Cologne). Midfielders: Carlos Martins (Granada), Joao Moutinho (Porto), Miguel Veloso (Genoa), Paulo Machado (Toulouse), Raul Meireles (Chelsea), Ruben Micael (Real Zaragoza), Ruben Amorim (Benfica). Forwards: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Danny (Zenit St. Petersburg), Helder Postiga (Real Zaragoza), Nani (Manchester United), Ricardo Quaresma (Besiktas), Nuno Gomes (Braga). (Reporting By Daniel Alvarenga, editing by Mark Meadows)