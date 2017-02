KHARKIV, June 17 Teams for Sunday's Euro 2012 Group B match between Portugal and the Netherlands at the Metalist Stadium (1845 GMT):

Portugal: 12-Rui Patricio; 21-Joao Pereira, 2-Bruno Alves, 3-Pepe, 5-Fabio Coentrao; 16-Raul Meireles, 4-Miguel Veloso, 8-Joao Moutinho; 17-Nani, 23-Helder Postiga, 7-Cristiano Ronaldo

Netherlands: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 13-Ron Vlaar, 4-Joris Mathijsen, 15-Jetro Willems; 23-Rafael van der Vaart, 8-Nigel de Jong, 10-Wesley Sneijder, 11-Arjen Robben; 9-Klaas-Jan Huntelaar, 16-Robin van Persie

Referee: Nicola Rizzoli (Italy)

(Edited by Tom Pilcher)