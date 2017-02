WARSAW, June 8 Teams for Friday's Euro 2012 Group A match between Russia and the Czech Republic at the City Stadium in Wroclaw, Poland (1845 GMT):

Russia: 16-Vyacheslav Malafeyev; 2-Alexander Anyukov, 12-Alexei Berezutsky, 4-Sergei Ignashevich, 5-Yuri Zhirkov; 6-Roman Shirokov, 7-Igor Denisov, 8-Konstantin Zyryanov; 17-Alan Dzagoyev, 11-Alexander Kerzhakov, 10-Andrei Arshavin

Czech Republic: 1-Petr Cech; 2-Theodor Gebre Selassie, 5-Roman Hubnik, 6-Tomas Sivok, 3-Michal Kadlec; 13-Jaroslav Plasil, 19-Petr Jiracek; 14-Vaclav Pilar, 10-Tomas Rosicky, 9-Jan Rezek; 15-Milan Baros

Referee: Howard Webb (England)