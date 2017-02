GDANSK, June 10 Teams for Sunday's Euro 2012 Group C match between Spain and Italy at the PGE Arena (1600 GMT):

Spain: 1-Iker Casillas; 17-Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba; 16-Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso; 8-Xavi, 6-Andres Iniesta, 21-David Silva, 10-Cesc Fabregas

Italy: 1-Gianluigi Buffon; 19-Leonardo Bonucci, 16-Daniele De Rossi, 3-Giorgio Chiellini; 2-Christian Maggio, 8-Claudio Marchisio, 21-Andrea Pirlo, 5-Thiago Motta, 13-Emanuele Giaccherini; 10-Antonio Cassano, 9-Mario Balotelli

Referee: Viktor Kassai (Hungary)