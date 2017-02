DONETSK, June 23 Teams for Saturday's Euro 2012 third quarter-final between Spain and France at the Donbass Arena (1845 GMT):

Spain: 1-Iker Casillas; 17-Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba; 8-Xavi, 16-Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso; 21-David Silva, 10-Cesc Fabregas, 6-Andres Iniesta

France: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 4-Adil Rami, 21-Laurent Koscielny, 22-Gael Clichy; 2-Mathieu Debuchy, 6-Yohan Cabaye, 17-Yann Mvila, 15-Florent Malouda, 7-Franck Ribery; 10-Karim Benzema

Referee: Nicola Rizzoli (Italy) (Editing by Tom Pilcher)