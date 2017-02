KIEV, June 15 Teams for Friday's Euro 2012 Group D match between Sweden and England at the Olympic Stadium (1900 GMT):

Sweden: 1-Andreas Isaksson; 4-Andreas Granqvist, 3-Olof Mellberg, 13-Jonas Olsson, 5-Martin Olsson; 8-Anders Svensson, 9-Kim Kallstrom, 7-Sebastian Larsson, 10-Zlatan Ibrahimovic, 6-Rasmus Elm; 11-Johan Elmander

England: 1-Joe Hart; 2-Glen Johnson, 6-John Terry, 15-Joleon Lescott, 3-Ashley Cole; 16-James Milner, 4-Steven Gerrard, 17-Scott Parker, 11-Ashley Young; 22-Danny Welbeck, 9-Andy Carroll

Referee: Damir Skomina (Slovenia)

Note: Match kick off time delayed 15 minutes after the Ukraine v France match was suspended due to a storm

