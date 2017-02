June 15 Ukraine 0 France 2 - Euro 2012 Group D result:

At the Donbass Arena, Donetsk

Scorers: Jeremy Menez 53, Yohan Cabaye 56

Halftime: 0-0;

Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands)

Teams:

Ukraine: 12-Andriy Pyatov; 9-Oleh Gusyev, 3-Evhen Khacheridi, 17-Taras Mykhalyk, 2-Evhen Selin; 11-Andriy Yarmolenko (8-Oleksander Aliev 68), 4-Anatoly Tymoshchuk, 10-Andriy Voronin (22-Marco Devic 46), 19-Evhen Konoplyanka; 18-Serhiy Nazarenko (15-Artem Milevsky 60); 7-Andriy Shevchenko

France: 1-Hugo Lloris; 2-Mathieu Debuchy, 5-Philippe Mexes, 4-Adil Rami, 22-Gael Clichy; 14-Jeremy Menez (19-Marvin Martin 73), 11-Samir Nasri, 18-Alou Diarra, 6-Yohan Cabaye (17-Yann Mvila 68), 7-Franck Ribery; 10-Karim Benzema (9-Olivier Giroud 76)

** Note: Match was delayed for 55 minutes due to thunder and lightning

