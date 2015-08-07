NYON, Switzerland, Aug 7 The draw for the Europa
League playoff round was made on Friday.
Altach (Austria) v Belenenses (Portugal)
Zilina (Slovakia) v Athletic Bilbao (Spain)
Steaua Bucharest(Romania) v Rosenborg(Norway)
Zarya Luhansk (Ukraine) v Legia Warsaw (Poland)
Viktoria Plzen (Czech) v Vojvodina Novi Sad (Serbia)
Milsami Orhei (Moldova) v St Etienne (France)
Jablonec (Czech Republic) v Ajax Amsterdam (Netherlands)
Young Boys (Switzerland) v Qarabag (Azerbaijan)
Molde(Norway) v Standard Liege (Belgium)
PAOK Salonika (Greece) v Brondby (Denmark)
Girondins Bordeaux (France) v Kairat Almaty (Kazakhstan)
Lech Poznan (Poland) v Videoton (Hungary)
Dinamo Minsk (Belarus) v Salzburg (Austria)
Rabotnicki Skopje (Macedonia) v Rubin Kazan(Russia
Liberec(Czech Republic) v Hajduk Split (Croatia)
Atromitos Athinon (Greece) v Fenerbahce(Turkey)
Panathinaikos(Greece) v FK Qabala (Azerbaijan)
Southampton (England) v Midtjylland (Denmark)
FC Astra (Romania) v AZ Alkmaar (Netherlands)
Odd Grenland (Norway) v Borussia Dortmund (Germany)
FK Krasnodar (Russia) v HJK Helsinki (Finland)
FC Thun (Switzerland) v Sparta Prague (Czech)
Matches to take place Aug. 20 and Aug. 27
(Compiled by Toby Davis; editing by Amlan Chakraborty)