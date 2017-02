(Adds draw for last 16) Dec 20 Draws for the Europa League round of 32 and round of 16 made in Nyon, Switzerland on Thursday: Last 32 BATE Borisov v Fenerbahce Inter Milan v CFR Cluj Levante v Olympiakos Piraeus Zenit St Petersburg v Liverpool Dynamo Kiev v Girondins Bordeaux Bayer Leverkusen v Benfica Newcastle United v Metalist Kharkiv VfB Stuttgart v Racing Genk Atletico Madrid v Rubin Kazan Ajax Amsterdam v Steaua Bucharest Basel v Dnipro Dnipropetrovsk Anji Makhachkala v Hanover 96 Sparta Prague v Chelsea Borussia Moenchengladbach v Lazio Tottenham Hotspur v Olympique Lyon Napoli v Viktoria Plzen Teams listed first will play first legs at home. * First legs to be played Feb 14, second legs Feb 21 Last 16 Napoli/Viktoria Plzen v BATE Borisov/Fenerbahce Bayer Leverkusen/Benfica v Dynamo Kiev/Bordeaux Anji Makhachkala/Hanover 96 v Newcastle /Metalist Kharkiv Stuttgart/Racing Genk v Borussia M./Lazio Tottenham/Lyon v Inter Milan/CFR Cluj Levante/Olympiakos v Atletico Madrid/Rubin Kazan Basel/Dnipro v Zenit St Petersburg/Liverpool Ajax/Steaua Bucharest v Sparta Prague/Chelsea * First legs to be played March 7, second legs March 14 (Editing by Toby Davis)