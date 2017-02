NYON, SWITZERLAND, July 19 The draw for the Europa League 3rd qualifying round made on Friday: Chornomorets Odessa (Ukraine) or Dacia Chisinau (Moldova) v Red Star Belgrade (Serbia) or IBV Vestmannaeyjar (Iceland) Swansea City (England) v Malmo (Sweden) or Hibernian (Scotland) Sevilla (Spain) v Mladost Podgorica (Montenegro) or Senica (Slovakia) St Etienne (France) v Shakhtyor Soligorsk (Belarus) or Milsami Orhei (Moldova) Irtysh Pavlodar (Kazakhstan) or Siroki Brijeg (Bosnia) v Udinese (Italy) Petrolul Ploiesti (Romania) or Vikingur (Faroe Islands) v Vitesse (Netherlands) Hajduk Split (Croatia) or Turnovo (Macedonia) v Dila Gori (Georgia) or Aalborg (Denmark) FK Jablonec (Czech Republic) v Stromsgodset (Norway) or Debreceni VSC (Hungary) Ventspils (Latvia) or Jeunesse Esch (Luxembourg) v Maccabi Haifa (Israel) or Khazar Lankaran (Azerbaijan) Skonto Riga (Latvia) or Slovan Liberec (Czech Republic) v FC Zurich (Switzerland) Kukesi (Albania) or FK Sarajevo (Bosnia) v Metalurg Donetsk (Ukraine) Qarabag FK (Azerbaijan) or Piast Gliwice (Poland) v Anorthosis Famagusta (Cyprus) or Gefle IF (Sweden) Dinamo Minsk (Belarus) or Lokomotiva Zagreb (Croatia) v Trabzonspor (Turkey) or Derry City FC (Ireland) IL Hodd (Norway) or FC Aktobe (Kazakhstan) v Breidablik (Iceland) or Sturm Graz (Austria) Levadia Tallinn (Estonia) or Pandurii Lignitul Targu Jiu (Romania) v Beroe Stara Zagora (Bulgaria) or Hapoel Tel Aviv (Israel) HNK Rijeka (Croatia) or Prestatyn Town (Wales) v Olimpija Ljubljana (Slovenia) or MSK Zilina (Slovakia) Slask Wroclaw (Poland) or Rudar Pljevlja (Montenegro) v Club Bruges (Belgium) Randers FC (Denmark) v Jagodina (Serbia) or Rubin Kazan (Russia) Tromso (Norway) or nter Bak (Azerbaijan) v Differdange (Luxembourg) or Utrecht (Netherlands)