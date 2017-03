LONDON, Dec 12 A list of the 32 teams who have qualified for the Europa League knockout stage after Thursday's final round of group matches. Ajax Amsterdam Anzhi Makhachkala AZ Alkmaar Basel Benfica Chernomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk Dynamo Kiev Eintracht Frankfurt Esbjerg Fiorentina Juventus Lazio Ludogorets Napoli Maccabi Tel Aviv Maribor Olympique Lyon PAOK Salonika Porto Racing Genk Real Betis Rubin Kazan Salzburg Sevilla Shakhtar Donetsk Slovan Liberec Swansea City Tottenham Hotspur Trabzonspor Valencia Viktoria Plzen (Compiled by Toby Davis; editing by Ken Ferris)