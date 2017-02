March 15 (Infostrada Sports) - Europa League last-16 second leg results on Thursday. Besiktas (Turkey) 0 Atletico Madrid (Spain) 3 Atletico Madrid win 6-1 on aggregate.

Manchester City (England) 3 Sporting (Portugal) 2 Sporting win on away goals after 3-3 on aggregate.

Olympiakos Piraeus (Greece) 1 Metalist Kharkiv (Ukraine) 2 Metalist Kharkiv win on away goals after 2-2 on aggregate.

Schalke 04 (Germany) 4 Twente Enschede (Netherlands) 1 Schalke 04 win 4-2 on aggregate.

Athletic Bilbao (Spain) 2 Manchester United (England) 1 Athletic Bilbao win 5-3 on aggregate.

Hanover 96 (Germany) 4 Standard Liege (Belgium) 0 Hanover 96 win 6-2 on aggregate.

PSV Eindhoven (Netherlands) 1 Valencia (Spain) 1 Valencia win 5-3 on aggregate.

Udinese (Italy) 2 AZ Alkmaar (Netherlands) 1 AZ Alkmaar win 3-2 on aggregate.