Aug 25 Europa League playoffs, second leg results on Thursday Partizan Belgrade (Serbia) 1 Shamrock Rovers (Ireland) 2 AET Shamrock Rovers win 3-2 on aggregate. Sporting (Portugal) 2 Nordsjaelland (Denmark) 1 Sporting win 2-1 on aggregate. Salzburg (Austria) 1 Omonia Nicosia (Cyprus) 0 Salzburg win on away goals after 2-2 on aggregate.

Sevilla (Spain) 1 Hanover 96 (Germany) 1 Hanover 96 win 3-2 on aggregate.

Paris St Germain (France) 2 FC Differdange 03 0 Paris St Germain win 6-0 on aggregate.

Karpaty Lviv (Ukraine) 1 PAOK Salonika (Greece) 1 PAOK Salonika win 3-1 on aggregate.

Tottenham Hotspur (England) 0 Hearts (Scotland) 0 Tottenham Hotspur win 5-0 on aggregate.

AS Roma (Italy) 1 Slovan Bratislava(Slovakia) 1 Slovan Bratislava win 2-1 on aggregate.

AZ Alkmaar (Netherlands) 6 Aalesund (Norway) 0 AZ Alkmaar win 7-2 on aggregate.

Birmingham City (England) (II) 3 Nacional Madeira (Portugal) 0 Birmingham City win 3-0 on aggregate.

Sochaux (France) 0 Metalist Kharkiv (Ukraine) 4 Metalist Kharkiv win 4-0 on aggregate.

Rabotnicki Skopje (Macedonia FYR) 1 Lazio (Italy) 3 Lazio win 9-1 on aggregate.

Stoke City (England) 4 Thun (Switzerland) 1 Stoke City win 5-1 on aggregate.

Alania Vladikavkaz (Russia) (II) 2 Besiktas (Turkey) 0 Besiktas win 3-2 on aggregate.

Anderlecht (Belgium) 2 Bursaspor (Turkey) 2 Anderlecht win 4-3 on aggregate.

Club Bruges (Belgium) 2 FC Zestafoni (Georgia) 0

Club Bruges win 5-3 on aggregate.

Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) 1 Fulham (England) 0 Fulham win 3-1 on aggregate.

Sion (Switzerland) 3 Celtic (Scotland) 1 Sion win 3-1 on aggregate. Rangers (Scotland) 1 Maribor (Slovenia) 1 Maribor win 3-2 on aggregate. Vitoria Guimaraes (Portugal) 0 Atletico Madrid (Spain) 4

Atletico Madrid win 6-0 on aggregate.

Schalke 04 (Germany) 6 HJK Helsinki (Finland) 1 Schalke 04 win 6-3 on aggregate.

Helsingborg (Sweden) 1 Standard Liege (Belgium) 3

Standard Liege win 4-1 on aggregate.

Panathinaikos (Greece) 2 Maccabi Tel Aviv (Israel) 1 Maccabi Tel Aviv win 4-2 on aggregate.

Rapid Bucharest (Romania) 1 Slask Wroclaw (Poland) 1 Rapid Bucharest win 4-2 on aggregate.

Sparta Prague (Czech Republic) 1 Vaslui (Romania) 0 Vaslui win 2-1 on aggregate.

Young Boys (Switzerland) 2 Braga (Portugal) 2 Braga win on away goals after 2-2 on aggregate.

CSKA Sofia (Bulgaria) 1 Steaua Bucharest (Romania) 1 Steaua Bucharest win 3-1 on aggregate.

Hapoel Tel Aviv (Israel) 4 Ekranas Panevezys (Lithuania) 0 Hapoel Tel Aviv win 4-1 on aggregate.

Dynamo Tbilisi (Georgia) 1 AEK Athens (Greece) 1 AET AEK Athens win 2-1 on aggregate.

AEK Larnaca (Cyprus) 2 Rosenborg Trondheim (Norway) 1 AEK Larnaca win 2-1 on aggregate.

Dynamo Kiev (Ukraine) 1 Litex Lovech (Bulgaria) 0

Dynamo Kiev win 3-1 on aggregate.

Gaz Metan Medias (Romania) 1 Austria Vienna (Austria) 0

Austria Vienna win 3-2 on aggregate.

Spartak Trnava (Slovakia) 1 Lokomotiv Moscow (Russia) 1 Lokomotiv Moscow win 3-1 on aggregate.

PSV Eindhoven (Netherlands) 5 Ried (Austria) 0 PSV Eindhoven win 5-0 on aggregate.

Stade Rennes (France) 4 Red Star Belgrade (Serbia) 0

Stade Rennes win 6-1 on aggregate.

Dinamo Bucharest (Romania) 2 Vorskla Poltava (Ukraine) 3

Vorskla Poltava win 5-3 on aggregate.

Spartak Moscow (Russia) 2 Legia Warsaw (Poland) 3

Legia Warsaw win 5-4 on aggregate.