Dec 23 Belgian championship fixtures (times GMT)

Playing on Monday Club Bruges v Zulte Waregem (1400) Kortrijk v Standard Liege (1700) Ghent v Westerlo (1930) Beerschot v Lierse (1930) Mechelen v OH Leuven (1930) Lokeren v STVV (1930) Racing Genk v Cercle Bruges (1930)

Playing on Tuesday Mons-Bergen v Anderlecht (1900) (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Peter Rutherford; to query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)