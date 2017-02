Sept 20 Dutch Cup second round results on Tuesday (Roman numerals denote division outside championship) Vitesse Arnhem 0 NAC Breda 0 (after 90 minutes - Vitesse won 5-4 on penalties) ARC (III) 0 MVV Maastricht (II) 8 Bennekom (IV) 1 Roda JC Kerkrade 6 EVV (III) 1 FC Oss (II) 5 Excelsior '31 (III) 0 Excelsior 5 Fortuna Sittard (II) 2 NEC Nijmegen 4 (after extra-time: score 2-2 after 90 minutes) Go Ahead Eagles (II) 3 Helmond Sport (II) 1 (after extra-time: score 1-1 after 90 minutes) Harkemase Boys (III) 4 Willem II Tilburg (II) 2 (after extra-time: score 2-2 after 90 minutes) IJsselmeervogels (III) 0 FC Dordrecht (II) 2 SC Cambuur (II) 0 FC Zwolle (II) 1 Sparta Nijkerk (IV) 4 Staphorst (IV) 2 (after extra-time: score 1-1 after 90 minutes) WKE (III) 1 Den Bosch (II) 2 Zwaluwen '30 (IV) 1 GVVV (III) 2 Feyenoord 4 AGOVV Apeldoorn (II) 0 VVV-Venlo 0 Heerenveen 2 Montfoort (III) 1 Sparta Rotterdam (II) 6 Next fixtures (GMT): Wednesday FC Hilversum (III) v RKC Waalwijk (1500) Scheveningen (IV) v ADO Den Haag (1500) HBS (III) v Lisse (VI) (1500) VVSB (III) v PSV Eindhoven (1500) Noordwijk (III) v Ajax Amsterdam (1645) SC Genemuiden (III) v HSC '12/Carparc (III) (1800) De Treffers (III) v HHC (III) (1800) FC Eindhoven (II) v FC Emmen (II) (1800) Argon (III) v Almere City FC (II) (1800) UNA (III) v FC Volendam (II) (1800) JVC Cuyk (III) v Heracles Almelo (1800) Berkum (IV) v SC Veendam (II) (1800) Zwaluwen (IV) v Twente Enschede (1800) Graafschap Doetinchem v Utrecht (1845) Thursday Achilles '29 (III) v Telstar (II) (1800) AZ Alkmaar v Groningen (1845) (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)