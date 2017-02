Soccer-Ligue 1 results and standings

Feb 4 (Gracenote) - Results and standings from the Ligue 1 matches on Saturday Saturday, February 4 Monaco 3 Nice 0 Friday, February 3 Metz 1 Olympique Marseille 0 Standings P W D L F A Pts 1 Monaco 23 16 4 3 68 22 52 2 Nice 23 14 7 2 38 18 49 ------------------------- 3 Paris St Germain 22 14 4 4 42 16 46 ------------------------- 4 Olympique Lyon 21 12 1 8 40 25 37 ------------------------- 5 St