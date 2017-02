(Updates after Roma match changed to Sunday and Cesena match postponed)

Feb 3 Serie A fixtures (times GMT).

Playing on Sunday Genoa v Lazio (1130) AC Milan v Napoli (1400) AS Roma v Inter Milan (1400) Chievo Verona v Parma (1400) Fiorentina v Udinese (1400) Juventus v Siena (1400) Lecce v Bologna (1400) Novara v Cagliari (1400) Palermo v Atalanta Bergamo (1400)

Postponed (date TBA) Cesena v Catania

