Aug 19 Portuguese championship fixtures

Friday, August 19 (GMT) Porto v Gil Vicente (1915)

Saturday, August 20 (GMT) Benfica v CD Feirense (1845)

Sunday, August 21 (GMT) Academica v Rio Ave (1700) FC Pacos de Ferreira v Uniao Leiria (1700) Beira Mar v Sporting (1715) Braga v Maritimo (1915)

Monday, August 22 (GMT) SC Olhanense v Vitoria Setubal (1915)

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)