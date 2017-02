Aug 15 Romanian championship results and standings on Monday Brasov 1 Sportul Studentesc 0 Vointa Sibiu 1 FCM Targu Mures 1 Sunday, August 14 Ceahlaul Piatra Neamt 0 Otelul Galati 2 Steaua Bucharest 2 Universitatea Cluj-Napoca 1 Saturday, August 13 Concordia Chiajna 0 Vaslui 3 Dinamo Bucharest 2 Pandurii Targu-Jiu 0 Petrolul Ploiesti 0 Rapid Bucharest 1 Friday, August 12 CFR Cluj 0 Gaz Metan Medias 2 CS Mioveni 0 FC Astra 1

Standings P W D L F A Pts 1 Dinamo Bucharest 3 3 0 0 8 0 9 ------------------------- 2 Steaua Bucharest 3 2 1 0 7 2 7 ------------------------- 3 CFR Cluj 3 2 0 1 4 2 6 3 Rapid Bucharest 3 2 0 1 4 2 6 3 Universitatea Cluj-Napoca 3 2 0 1 4 2 6 ------------------------- 6 Brasov 3 2 0 1 4 3 6 7 Vointa Sibiu 3 1 2 0 3 2 5 8 Otelul Galati 3 1 1 1 3 2 4 9 Sportul Studentesc 3 1 1 1 3 3 4 9 Vaslui 3 1 1 1 3 3 4 11 Petrolul Ploiesti 3 1 1 1 2 2 4 12 Pandurii Targu-Jiu 3 1 1 1 3 4 4 13 FC Astra 3 1 0 2 1 3 3 14 Gaz Metan Medias 3 1 0 2 3 7 3 ------------------------- 15 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 2 1 2 4 2 16 FCM Targu Mures 3 0 1 2 1 4 1 17 Concordia Chiajna 3 0 1 2 1 5 1 18 CS Mioveni 3 0 0 3 0 6 0 1: Champions League / EC I 2: Champions League preliminary round 3-5: Europa League 15-18: Relegation

