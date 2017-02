Nov 18 Russian championship results and standings on Friday. CSKA Moscow 1 Rubin Kazan 2 Zenit St Petersburg 0 Anzhi Makhachkala 0 Standings P W D L F A Pts 1 Zenit St Petersburg 31 17 11 3 59 25 62 ------------------------- 2 CSKA Moscow 31 16 11 4 59 31 59 ------------------------- 3 Dynamo Moscow 30 16 7 7 51 30 55 4 Spartak Moscow 30 15 8 7 48 33 53 5 Lokomotiv Moscow 30 15 8 7 49 30 53 ------------------------- 6 Rubin Kazan 31 14 10 7 42 28 52 ------------------------- 7 Kuban Krasnodar 30 14 7 9 38 27 49 8 Anzhi Makhachkala 31 13 10 8 38 32 49 ------------------------- 9 FK Krasnodar 30 10 8 12 38 43 38 10 Rostov 30 8 8 14 31 45 32 11 Terek Groznyi 30 8 7 15 29 45 31 12 FC Volga Nizhny Novgorod 30 8 4 18 24 40 28 13 Amkar Perm 30 6 9 15 20 39 27 14 Krylya Sovietov Samara 30 6 9 15 21 43 27 15 Spartak Nalchik 30 5 9 16 23 40 24 16 Tom Tomsk 30 4 8 18 19 58 20 1: Champions League / EC I 2: Champions League preliminary round 3-5: Europa League 6: Europa League depending on domestic cup 9-16: Relegation play-off (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)